Українська борчиня Бережна здобула срібло чемпіонату світу



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Аліна Бережна вдруге в кар'єрі боролася у фіналі чемпіонату світу UWW

Аліна програла тільки олімпійській чемпіонці Лондона-2012

Українська борчиня Аліна Бережна (у дівоцтві – Махиня, виступала також під прізвищем Стадник) стала срібною призеркою світу з боротьби. Змагання тривають у казахстанській столиці Нур-Султані.

«Главком» уже розповідав, що на шляху до фіналу Аліна перемогла американку Вікторію Френсіс і китаянку Палігу.

У сутичці за золото Бережна програла одній з найважчих і найнезручніших опоненток, олімпійській чемпіонці-2012, володарці олімпійського срібла-2016, тепер уже триразовій чемпіонці світу і Європи Наталії Воробйовій із РФ. Міцніша фізично росіянка позначила свою перевагу в першому періоді, коли здобула два бали, двічі виштовхавши суперницю за килим. У другому періоді Волобйова збільшила перевагу, провівши накат - 0:4.

Зауважимо, що досі донеччанка Аліна Бережна була дворазовою чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу-2013 і переможницею Європейських ігор-2015. Вона – одна з найдосвідченіших у складі нашої команди спортсменок.

Для жіночої збірної України це перша медаль чемпіонату світу-2019. Також у сутичці за бронзу вагової категорії до 50 кг сьогодні боролася (правда, невдало) Оксана Лівач.

Завтра у фіналі вагової категорії до 65 кг проти росіянки Ірини Тражукової вийде 21-річна представниця Ірпеня на Київщині Ірина Коляденко.