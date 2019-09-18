  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська борчиня Бережна здобула срібло чемпіонату світу

    • Розсилка
    Аліна Бережна вдруге в кар'єрі боролася у фіналі чемпіонату світу - Українська борчиня Бережна здобула срібло чемпіонату світу
    Аліна Бережна вдруге в кар'єрі боролася у фіналі чемпіонату світу
    UWW

    Аліна програла тільки олімпійській чемпіонці Лондона-2012

    Українська борчиня Аліна Бережна (у дівоцтві – Махиня, виступала також під прізвищем Стадник) стала срібною призеркою світу з боротьби. Змагання тривають у казахстанській столиці Нур-Султані.

    Читайте також

    «Главком» уже розповідав, що на шляху до фіналу Аліна перемогла американку Вікторію Френсіс і китаянку Палігу.

    У сутичці за золото Бережна програла одній з найважчих і найнезручніших опоненток, олімпійській чемпіонці-2012, володарці олімпійського срібла-2016, тепер уже триразовій чемпіонці світу і Європи Наталії Воробйовій із РФ. Міцніша фізично росіянка позначила свою перевагу в першому періоді, коли здобула два бали, двічі виштовхавши суперницю за килим. У другому періоді Волобйова збільшила перевагу, провівши накат - 0:4.

    Зауважимо, що досі донеччанка Аліна Бережна була дворазовою чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу-2013 і переможницею Європейських ігор-2015. Вона – одна з найдосвідченіших у складі нашої команди спортсменок.

    Для жіночої збірної України це перша медаль чемпіонату світу-2019. Також у сутичці за бронзу вагової категорії до 50 кг сьогодні боролася (правда, невдало) Оксана Лівач.

    Завтра у фіналі вагової категорії до 65 кг проти росіянки Ірини Тражукової вийде 21-річна представниця Ірпеня на Київщині Ірина Коляденко

     Читайте також: Легенди спорту провели у Києві олімпійський урок. Фоторепортаж з Оболонської набережної
    Читайте також
    чемпіонат світу жіноча боротьба Володимир Євонов Аліна Бережна Наталія Воробйова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ