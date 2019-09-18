Юна українка Коляденко створила сенсацію – вийшла у фінал чемпіонату світу з боротьби



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Ірина Коляденко досі не виступала на змаганнях такого рівня Асоціація спортивної боротьби України

21-річна борчиня вперше виступає на змаганнях такого рівня

Українська борчиня Ірина Коляденко стала сенсаційною фіналісткою чемпіонату світу з боротьби, який триває в казахстанській столиці Нур-Султані.

21-річна вихованка тренера Володимира Яременка, яка тренується в Ірпені на Київщині, досі не виступала на дорослих змаганнях такого рівня. Торік вона була бронзовою призеркою світових чемпіонатів серед молоді і юніорів, а в Нур-Султан поїхала завдяки перемозі в національному чемпіонаті.

Виступ на казахстанських килимах Ірина розпочала з важкої перемоги 3:1 над монголкою Болортуєю Хурелхуу. У чвертьфіналі була переконлива звитяга над Сяоцян Вань із Китаю. В півфіналі Коляденко за рахунку 5:5 завдяки тому, що провела результативну дію останньою, перемогла американку Форрест Молінарі. Причому переможний накат наша борчиня виконала на заключних секундах сутички!

Фінальна сутичка у ваговій категорії до 65 кг відбудеться під час завтрашньої вечірньої сесії, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом. Суперницею Коляденко буде 29-річна росіянка Інна Тражукова, котра за довгі роки кар’єри тричі була призеркою чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, що через півгодини з іншою росіянкою Наталією Воробйовою за золото вагової категорії до 72 кг посперечається донеччанка Аліна Бережна.