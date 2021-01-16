Українська борчиня Юлія Ткач розпочала сезон з бронзи на Гран-прі Франції
Юлія Ткач виграла в Ніцці три сутички
Чотириразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу, українська борчиня Юлія Ткач розпочала сезон-2021 з бронзи на Гран-прі Франції у Ніцці, яке носить ім’я олімпійського чемпіона Парижа-1924 з греко-римської боротьби Анрі Деґлана.
Юлія, яка представляє вагову категорію до 62 кг, розпочала виступ на змаганнях з дострокової перемоги над туркенею Кансу Аксой. Після того українка всього за хвилину забезпечила собі перемогу над француженкою Амелен Дуарр.
Зупинила Ткач у півфіналі чемпіонка світу-2018 серед кадетів Мейсі Кілті зі США.
А потім була переможна сутичка за третє місце з італійкою Авророю Кампаньюєю.
У фінальній сутичці вагової категорії до 62 кг Мейсі Кілті поступилася 2:8 землячці Кайлі Мірейкл.