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    Українська борчиня Юлія Ткач розпочала сезон з бронзи на Гран-прі Франції

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    У Ніцці Юлія Ткач (справа) поступилася місцями лише американкам Мейсі Кілті і Кайлі Мірейкл - Українська борчиня Юлія Ткач розпочала сезон з бронзи на Гран-прі Франції
    У Ніцці Юлія Ткач (справа) поступилася місцями лише американкам Мейсі Кілті і Кайлі Мірейкл
    Світлина - UWW

    Юлія Ткач виграла в Ніцці три сутички

    Чотириразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу, українська борчиня Юлія Ткач розпочала сезон-2021 з бронзи на Гран-прі Франції у Ніцці, яке носить ім’я олімпійського чемпіона Парижа-1924 з греко-римської боротьби Анрі Деґлана.

    Юлія, яка представляє вагову категорію до 62 кг, розпочала виступ на змаганнях з дострокової перемоги над туркенею Кансу Аксой. Після того українка всього за хвилину забезпечила собі перемогу над француженкою Амелен Дуарр.

    Зупинила Ткач у півфіналі чемпіонка світу-2018 серед кадетів Мейсі Кілті зі США.

    А потім була переможна сутичка за третє місце з італійкою Авророю Кампаньюєю.

    У фінальній сутичці вагової категорії до 62 кг Мейсі Кілті поступилася 2:8 землячці Кайлі Мірейкл.

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    Теги: Гран-прі жіноча боротьба Юлія Ткач Кайла Мірейкл Мейсі Кілті Аврора Кампанья Амелен Дуарр
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