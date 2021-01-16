Українська борчиня Юлія Ткач розпочала сезон з бронзи на Гран-прі Франції

У Ніцці Юлія Ткач (справа) поступилася місцями лише американкам Мейсі Кілті і Кайлі Мірейкл

Юлія Ткач виграла в Ніцці три сутички

Чотириразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу, українська борчиня Юлія Ткач розпочала сезон-2021 з бронзи на Гран-прі Франції у Ніцці, яке носить ім’я олімпійського чемпіона Парижа-1924 з греко-римської боротьби Анрі Деґлана.

Юлія, яка представляє вагову категорію до 62 кг, розпочала виступ на змаганнях з дострокової перемоги над туркенею Кансу Аксой. Після того українка всього за хвилину забезпечила собі перемогу над француженкою Амелен Дуарр.

Зупинила Ткач у півфіналі чемпіонка світу-2018 серед кадетів Мейсі Кілті зі США.

А потім була переможна сутичка за третє місце з італійкою Авророю Кампаньюєю.

У фінальній сутичці вагової категорії до 62 кг Мейсі Кілті поступилася 2:8 землячці Кайлі Мірейкл.