Європейські ігри-2019. День шостий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей



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У четвер українці здобули п’ять медалей

У четвер, 27 червня, на ІІ Європейських іграх у білоруській столиці Мінську були розіграні 24 комплекти нагород.

Наша команда знову відновила стрімку медальну ходу і виграла відразу п’ять медалей – дві золотих, срібну і дві бронзових. З героями дня можете ознайомитися в фотогалереї. Додамо також, що у четвер ще мінімум дві медалі наша команда собі ґарантувала. То борчині Оксана Лівач і Юлія Ткач вийшли у фінали й завтра боротимуться за золото. Доплюсуйте до того чотирьох півфіналістів у боксі і отримаєте до загальної кількості призових місць «+6». Залишилося лишень дізнатися якої проби будуть ці медалі.

У шостий день варто відзначити наших гімнастів. У фінал індивідуального багатоборства пробилися Олег Верняєв та Петро Пахнюк. Також будуть українці майже в усіх фіналах окремих видів: Пахнюк (вільні вправи), Верняєв (бруси і кінь), Ігор Радівілов (кільця і опорний стрибок). Причому Верняєв на коні і Радівілов на брусах показали найкращі результати. То у чоловіків. У дівчат з четвертим і п'ятим результатами у фінал багатоборства пробилися Анастасія Бачинська і Діана Варинська. Крім того, Бачинська буде у фіналі вільних вправ, Варинська - на колоді. Не пощастило лише Анастасії Радівіловій. Та й то в окремих видах вона показала результат, достойний бути у фіналі, але не пройшла через обмеження по квотах від однієї країни.

Близькою до нагороди сьогодні була й Анастасія Четверикова, котра мізерним відставанням від п’єдесталу посіла четверте місце у перегонах на каное на спринтерській дистанції 200 метрів. Втім, дорікнути Анастасії важко.

На відміну від представників пляжного футболу. Тренер української команди Євген Варениця після двох перемог над італійцями та іспанцями виставив на заключний матч групового турніру зовсім інший варіант стартового складу. В підсумку Україна програла супернику з країни-ворога 1:5. У півфіналі українці гратимуть зі збірною Португалії.

Загалом після успішного змагального дня наша команда повернулася в медальному заліку на четверте місце.

Медальний залік Європейських ігор-2019

(станом на 27.06.2019)

Наразі медалі здобули представники 37-х країн із 50-ти, які беруть участь у Іграх

У п’ятницю, 28 червня, буде розіграно 12 комплектів нагород.