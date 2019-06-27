Дві українські борчині вийшли у фінал Європейських ігор!



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Юлія Ткач вийшла у фінал Європейських ігор вдруге поспіль Асоціація спортивної боротьби України

Оксана Лівач і Юлія Ткач зробили те, чого від них очікували

Відразу дві українські борчині стали вийшли у фінал ІІ Європейських ігор у жіночій боротьбі.

До львів’янки Юлії Хавалджи (до 53 кг), яка має боротися за золото проти шведки софії Маттссон найближчим часом, сьогодні, 27 червня, додалися Оксана Лівач і Юлія Ткач.

22-річна Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг) навесні цього року вже виграла чемпіонати Європи серед юніорів і дорослих. Тапер вона ґарантувала собі нагороду Європейських ігор. Вранці Оксана здобула дві перемоги: достроково, на старті другого періоду встановила результат 12:1 у сутичці з румункою Марією-Александрою Кьоклею, а після того у важкому поєдинку, поступаючись 0:1, вирвала перемогу 2:1 над болгаркою Міґленою Селішкою, яку нещодавно перемагала у фіналі чемпіонату Європи. У півфіналі Лівач перемогла чемпіонку Європи-2014 серед юніорок Віолетою Чирик із Білорусі.

У фіналі Оксана зійдеться з чинною чемпіонкою Європейських ігор, семиразовою чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу-2009, призеркою трьох Олімпіад Марією Стадник, яка народилася і вчилася боротися у Львові, а перемоги приносить Азербайджану. Пікантності ситуації додає той факт, що Лівач так само як і її суперницю тренує чоловік Марії Стадник, срібний призер Олімпіади-2008 Андрій Стадник. Цікаво, якими будуть його особисті пріоритети напередодні вирішальної сутички?

Також у фінал вийшла чемпіонка світу-2015, дворазова чемпіонка Європи і срібна призерка Європейських ігор-2015 Юлія Ткач, яка представляє вагову категорію до 62 кг. Юлія спершу чисто поклала на туше іспанку Лідію Перес, а потім перемогла 6:1 переможницю двох останніх чемпіонатів Європи серед молоді Марію Кузнєцову з РФ. У півфіналі Ткач перемогла одну з найпринциповіших своїх суперниць, чинну чемпіонку світу і Європи Тайбе Юсейн із Болгарії – 11:8.

Суперницею Юлії в сутичці за золото теж буде азербайджанка Але справжня, а не купована. 25-річна Ельміра Ґамбарова цьогоріч вигравала бронзу чемпіонату Європи, а тепер зробила ще мінімум крок угору.

Також з українок сьогодні боролися Ірина Чихрадзе (до 57 кг) і Алла Белінська (до 76 кг). Але обидві поступилися у чвертьфіналах і шанси на медалі втратили.