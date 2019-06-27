Титулована борчиня виграла для України 26-ту медаль Євроігор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алла Черкасова розраховувала в Мінську на золото НОК України

Алла Черкасова розраховувала на золото

Чинна чемпіонка світу і Європи Алла Черкасова, яка бореться у ваговій категорії до 68 кг, стала другою українською борчинею, яка виграла нагороду ІІ Європейських ігор у Мінську. Слідом за Юлією Хавалджи, яка завершила виступи срібною медаллю в категорії до 53 кг, Алла здобула бронзу.

Звісно, для 30-річної львів’янки такий результат є певною сатисфакцією за програний дворазовій чемпіонці Європи Анастасії Братчиковій півфінал. У Мінськ Алла їхала з думками про золото. І попервах все начебто складалося добре. Спершу Аллі знадобилося трохи більше періода, щоб зробити потрібні 10:0 над італійкою Сарою Да Коль, а була перемога 12:2 над бронзовою призеркою Олімпіади-2008 Аґнєшкою Віщек із Польщі.

Так чи інакше, після поразки від Братчикової Черкасова у боротьбі за бронзу впевнено перемогла чемпіонку світу-2012, чемпіонку Європи-2018 і володарку олімпійської бронзи-2016 Єнні Франссон зі Швеції з рахунком 6:2.

Зауважимо, що завтра у фінальних сутичках золото спробують здобути ще дві українські борчині – Оксана Лівач (до 50 кг) і Юлія Ткач (до 62 кг).

Сьогодні ж поряд із дівчатами завершували виступи на Європейських іграх борці вільного стилю. Як відомо, у сутичках за третє місце боролися всі п’ятеро представників України. Та перемогли змогли тільки двоє з них – Ґор Оґаннесян (до 57 кг) і Олександр Хоцянівський (до 125 кг). Третім невдахою медальної сутички став Муразі Мчедлідзе (до 97 кг), який поступився 0:5 Елізбару Одікадзе з Грузії.