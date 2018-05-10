Українська дефлімпійка Топчанюк здобула золото на чемпіонаті Європи з велоспорту
- Сьогодні, 21:30
-
Розсилка
Єлизавета не залишила шансів суперницям на змаганнях у Бельгії
У вівторок, 8 травня, спортсменка національної дефлімпійської збірної команди з велоспорту Єлизавета Топчанюк стала чемпіонкою Європи з велоспорту (гірського), який проходить у Бельгії (м. Анхе).
У змаганнях беруть участь представники 15 країн Європи, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.
Україна представлена лише однією спортсменкою – саме Єлизаветою.
«Це досить вдалий виступ для національного дефлімпійського руху України, що, по-суті, наразі – на шляху розвитку цього захопливого виду спорту в Україні», - йдеться у повідомленні.
18-річна новоявлена чемпіонка Європи – майстер спорту України міжнародного класу. Тренується під керівництвом свого батька – тренера Топчанюка Сергія Анатолійовича.
Спортсменка представляє Чернівецький регіональний центр «Інваспорт».
На попередньому чемпіонаті Європи 2016 року з велоспорту Єлизавета була другою.
Змагання триватимуть до 13 травня.