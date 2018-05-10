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    Українська дефлімпійка Топчанюк здобула золото на чемпіонаті Європи з велоспорту

    • Сьогодні, 21:30
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    Єлизавета не залишила шансів суперницям на змаганнях у Бельгії

    У вівторок, 8 травня, спортсменка національної дефлімпійської збірної команди з велоспорту Єлизавета Топчанюк стала чемпіонкою Європи з велоспорту (гірського), який проходить у Бельгії (м. Анхе).

    У змаганнях беруть участь представники 15 країн Європи, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Україна представлена лише однією спортсменкою – саме Єлизаветою.

    «Це досить вдалий виступ для національного дефлімпійського руху України, що, по-суті, наразі – на шляху розвитку цього захопливого виду спорту в Україні», - йдеться у повідомленні.

    18-річна новоявлена чемпіонка Європи – майстер спорту України міжнародного класу. Тренується під керівництвом свого батька – тренера Топчанюка Сергія Анатолійовича.

    Спортсменка представляє Чернівецький регіональний центр «Інваспорт».

    На попередньому чемпіонаті Європи 2016 року з велоспорту Єлизавета була другою.

    Змагання триватимуть до 13 травня.

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