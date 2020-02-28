Українська фристайлістка вдруге в історії виграла етап Кубка світу



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Надія Мохнацька створила сенсацію Скрін-шот

Такий успіх трапився з українками вдруге в історії

Українська фристайлістка Надія Мохнацька стала переможницею етапу Кубка світу в Алмати (Казахстан).

24-річна Мохнацька з Івано-Франківська продемонструвала акробатичний стрибок, оцінений суддями в 73,66 бала. Вона випередила американку Меґан Нік (73,08) і Жанботу Алдаберґенову з Казахстану (71,20).

Ще одна українка Анастасія Новосад посіла 11-те місце – 63,94 бали.

Зауважимо, що Мохнацька повернулася у спорт після трирічної перерви, пов’язаної з народженням дитини. Після перемоги вона не вірила очам. «Не вірю, це можливо?» - сказала вона про себе.

До Алмати Надія виступала на трьох кубкових етапах і найвищим її місцем було 16-те (в китайському Шімао). Також Мохнацька ставала другою на етапі Кубка Європи в Буковелі.

До Надії українська фристайлістка ставала переможницею етапу Кубка світу лише раз – Ольга Волкова в 2012-му у Монт-Ґабріелі. Останній подіум українок датований ще 2013 роком, коли бронзу в Буковелі здобула Надія Діденко.