Українська фристайлістка вдруге в історії виграла етап Кубка світу
Такий успіх трапився з українками вдруге в історії
Українська фристайлістка Надія Мохнацька стала переможницею етапу Кубка світу в Алмати (Казахстан).
24-річна Мохнацька з Івано-Франківська продемонструвала акробатичний стрибок, оцінений суддями в 73,66 бала. Вона випередила американку Меґан Нік (73,08) і Жанботу Алдаберґенову з Казахстану (71,20).
Ще одна українка Анастасія Новосад посіла 11-те місце – 63,94 бали.
Зауважимо, що Мохнацька повернулася у спорт після трирічної перерви, пов’язаної з народженням дитини. Після перемоги вона не вірила очам. «Не вірю, це можливо?» - сказала вона про себе.
До Алмати Надія виступала на трьох кубкових етапах і найвищим її місцем було 16-те (в китайському Шімао). Також Мохнацька ставала другою на етапі Кубка Європи в Буковелі.
До Надії українська фристайлістка ставала переможницею етапу Кубка світу лише раз – Ольга Волкова в 2012-му у Монт-Ґабріелі. Останній подіум українок датований ще 2013 роком, коли бронзу в Буковелі здобула Надія Діденко.