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    Українська фристайлістка вдруге в історії виграла етап Кубка світу

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    Надія Мохнацька створила сенсацію - Українська фристайлістка вдруге в історії виграла етап Кубка світу
    Надія Мохнацька створила сенсацію
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    Такий успіх трапився з українками вдруге в історії

    Українська фристайлістка Надія Мохнацька стала переможницею етапу Кубка світу в Алмати (Казахстан).

    24-річна Мохнацька з Івано-Франківська продемонструвала акробатичний стрибок, оцінений суддями в 73,66 бала. Вона випередила американку Меґан Нік (73,08) і Жанботу Алдаберґенову з Казахстану (71,20).

    Ще одна українка Анастасія Новосад посіла 11-те місце – 63,94 бали.

    Зауважимо, що Мохнацька повернулася у спорт після трирічної перерви, пов’язаної з народженням дитини. Після перемоги вона не вірила очам. «Не вірю, це можливо?» - сказала вона про себе.

    До Алмати Надія виступала на трьох кубкових етапах і найвищим її місцем було 16-те (в китайському Шімао). Також Мохнацька ставала другою на етапі Кубка Європи в Буковелі.

    До Надії українська фристайлістка ставала переможницею етапу Кубка світу лише раз – Ольга Волкова в 2012-му у Монт-Ґабріелі. Останній подіум українок датований ще 2013 роком, коли бронзу в Буковелі здобула Надія Діденко.

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    Кубок світу фристайл Надія Мохнацька Анастасія Новосад Ольга Волкова Надія Діденко Меґан Нік Жанбота Алдаберґенова
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