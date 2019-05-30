Через бездіяльність місцевих депутатів юні рівненські спортсмени займаються на головах одне одного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чи можна виховати спортсмена високого класу в умовах такої тисняви? radiotrek.rv.ua

Як найчастіше буває в нашій країні, власть імущі не можуть чи не хочуть вирішити питання права власності

Аварійне приміщення у центрі Рівного досі стоїть порожнім і продовжує руйнуватися, поки у залі поряд розташованої дитячо-юнацької спортшколи №1 одночасно проводять заняття одразу з двох видів спорту – спортивної гімнастики та фристайлу. Це – колишня будівля станції юних туристів на вулиці Симона Петлюри.

Понад два роки тому депутати Рівнеради ухвалили звернення до обласних обранців, з проханням передати його у власність місту. За задумом, використати 2,5 тисячі квадратних метрів хотіли для розширення спортивної зали перевантаженої спортшколи №1, котра розташована поряд. Але виявилося, що приміщення не повністю у комунальній власності облради, 48 кв. м – приватна частина.

Діти – вихованці спортивної школи – навіть робили сальто на вулиці перед приміщенням, де проходить сесія, щоб вплинути на депутатів. Тоді створення робочої групи назвали єдиним правильним рішенням.

Однак, обласна рада досі не готова передати об’єкт. Тим паче, просто так. Рішення досі немає, говорить керівник справами виконавчого апарату облради Богдан Сологуб: « Це питання, яке досі вивчають, і воно має стати предметом домовленостей між владою області і владою міста. Але станом на сьогодні «віз і нині там». Приміщення перебуває в обласній комунальній власності. Це залежить від керівництва, як вони там уже домовляться».

Між тим, за словами керівника управління майновим комплексом обласної ради Валентина Кирилюка, просто так приміщення ніхто не готовий віддати. Вочевидь, облрада чекає на пропозиції обміну.

Тоді, у 2017 році обласна рада лише погодилася на звернення Рівнеради зняти з розгляду проект рішення про продаж цього об’єкта.

Зауважимо, що рівненська школа фрістайлу впродовж десятиліть вважається однією з найсильніших в Україні. Правда, через байдужість місцевих чиновників медалі вихованці рівненського фрістайлу приносять сусідній Білорусі. Алла Цупер і Антон Кушнір стали олімпійськими чемпіонами Сочі-2014 саме під стягами сусідньої держави.

Джерело: РадіоТрек