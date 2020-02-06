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    Олімпійські чемпіони стали на захист колишнього глави «Укрспортзабезпечення»

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    Ольга Саладуха і Жан Беленюк, які теж підписали листа, є не лише спортсменами. а й народними депутатами - Олімпійські чемпіони стали на захист колишнього глави «Укрспортзабезпечення»
    Ольга Саладуха і Жан Беленюк, які теж підписали листа, є не лише спортсменами. а й народними депутатами
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    Спортсмени стали на бік Тараса Сириці

    Група відомих українських спортсменів і тренерів підписала листа на підтримку колишнього голови «Укрспортзабезпечення» Тараса Сириці, а також його заступників Максима Дяченка і Михайла Шендрика.

    Чиновникам вручені підозри у вчиненні ними кримінального корупційного злочину на користь третіх осіб. Сам пан Сириця, розповідаючи про деталі справи «Главкому», зазначив, що з ним через зупинені чисельні схеми особистого збагачення хоче поквитатися колишній міністр молоді і спорту Ігор Жданов разом із заступниками.

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    «Зазначене цілковито не відповідає дійсності і суперечить здоровому глузду. Справа сфальсифікована та носить замовний характер і ставить під сумнів підготовку національних збірних до Олімпійських ігор 2020 року, а закупівлі необхідних спортсменам препаратів зупинені», - йдеться у листі.

    Підписали звернення, адресоване президентові Володимиру Зеленському олімпійські чемпіони Юрій Чебан, Яна Шемякіна, Олександр Абраменко, Олег Верняєв, Наталія Довгодько, чемпіони світу Жан Беленюк, Ольга Саладуха, Юлія Ткач, знані біатлоністи Сергій Седнєв і В’ячеслав Деркач, народний депутат від фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу.

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    Олімпійські чемпіони стали на захист колишнього глави «Укрспортзабезпечення»
    Олімпійські чемпіони стали на захист колишнього глави «Укрспортзабезпечення»
    Фейсбук-сторінка Тараса Сириці

    Спортивна спільнота хоче добитися врегулювання законодавчої бази та створення необхідних умов для безпечного використання спортсменами спеціальних харчових продуктів і добавок, а також сподівається на прозоре, неупереджене розслідування справи чиновників «Укрспортзабезпечення».

    Олег Верняєв Ігор Жданов розслідування Олександр Абраменко Жан Беленюк Ольга Саладуха Юлія Ткач Тарас Сириця Укрспортзабезпечення Наталія Довгодько Юрій Чебан Георгій Мазурашу Сергій Седнєв В'ячеслав Деркач Яна Шемякіна
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