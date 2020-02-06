Олімпійські чемпіони стали на захист колишнього глави «Укрспортзабезпечення»



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Ольга Саладуха і Жан Беленюк, які теж підписали листа, є не лише спортсменами. а й народними депутатами Скрін-шот

Спортсмени стали на бік Тараса Сириці

Група відомих українських спортсменів і тренерів підписала листа на підтримку колишнього голови «Укрспортзабезпечення» Тараса Сириці, а також його заступників Максима Дяченка і Михайла Шендрика.

Чиновникам вручені підозри у вчиненні ними кримінального корупційного злочину на користь третіх осіб. Сам пан Сириця, розповідаючи про деталі справи «Главкому», зазначив, що з ним через зупинені чисельні схеми особистого збагачення хоче поквитатися колишній міністр молоді і спорту Ігор Жданов разом із заступниками.

«Зазначене цілковито не відповідає дійсності і суперечить здоровому глузду. Справа сфальсифікована та носить замовний характер і ставить під сумнів підготовку національних збірних до Олімпійських ігор 2020 року, а закупівлі необхідних спортсменам препаратів зупинені», - йдеться у листі.

Підписали звернення, адресоване президентові Володимиру Зеленському олімпійські чемпіони Юрій Чебан, Яна Шемякіна, Олександр Абраменко, Олег Верняєв, Наталія Довгодько, чемпіони світу Жан Беленюк, Ольга Саладуха, Юлія Ткач, знані біатлоністи Сергій Седнєв і В’ячеслав Деркач, народний депутат від фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу.

Спортивна спільнота хоче добитися врегулювання законодавчої бази та створення необхідних умов для безпечного використання спортсменами спеціальних харчових продуктів і добавок, а також сподівається на прозоре, неупереджене розслідування справи чиновників «Укрспортзабезпечення».