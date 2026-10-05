Українська гімнастка взяла хорватське громадянство – спортсменка пояснила своє рішення

3 жовтня стало відомо, що Анна Пікалюк на міжнародній арені представлятиме Хорватію

Художня гімнастка Анна Пікалюк, яка раніше була частиною збірної України, прокоментувала рішення взяти хорватське громадянство. Про це повідомляє «Главком».

«Коли мені сказали, що я хорватка, я не знала, як реагувати. Я просто розплакалася.

Хорватія стала для мене новим домом. Я зроблю все можливе, щоб одного дня побачити, як хорватський прапор піднімається на п’єдесталі пошани».

У липні 2025 року хорватське громадянство взяв український гімнаст Ілля Ковтун.

«Для мене честь, що мене порівнюють із ним. Він – чудовий приклад і джерело мотивації. Можливо, ми схожі: ми просто продовжуємо рухатися вперед і ніколи не здаємося», – додала вона.

Пікалюк зазначила, що сумує за домом: «Я сумую за Україною. Мої дідусь і бабуся досі в Києві. Сподіваюся, все це якнайшвидше закінчиться. Загинуло надто багато людей, і це триває вже занадто довго».

При цьому вона додала, що Хорватія стала її другим домом: «Цей паспорт – не просто документ. Хорватія тепер стала для мене родиною. Я справді відчуваю її своїм другим домом», – сказала Пікалюк.

8-11 жовтня проходитиме турнір Aura Cup, де спортсменка може дебютувати під хорватським прапором.

До слова, українка Неллі Чуканівська, яка стала чемпіонкою Європи з хайдайвінгу, заявила про бажання представляти Хорватію.