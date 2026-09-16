Російська гімнастка, якій лікар помилково відрізав меніск, близька до завершення кар'єри

Крамаренко: Я не виключаю того, що не продовжуватиму виступати на змаганнях

Чемпіонка Європи з художньої гімнастики 2021 року росіянка Лала Крамаренко не виключила, що незабаром завершить спортивну кар'єру. Про це вона розповіла пропагандистам, інформує «Главком».

«Я не люблю загадувати. Скільки часу знадобиться на відновлення, стільки і буде. Але я не виключаю того, що не продовжуватиму виступати на змаганнях у принципі. Дивитимуся на стан здоров'я», – заявила Крамаренко

Крамаренко, яка включена до резервного складу збірної Росії, у 2021 році здобула золото чемпіонату Європи в командному турнірі.

У 2024 році Крамаренко перенесла операція – лікарі у РФ помилково видалили здоровий ріг (відросток) меніска. Про це повідомила на той момент головний тренер збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер.

«Лалі зробили таку операцію, що їй видалили здоровий меніск. Там є два роги, один ріг був пошкоджений, а другий ріг був чудовий. Так лікар, який їй робив операцію, видалив їй здоровий ріг. Вона зараз місяць пробула в Ізраїлі, робила там якісь відновлювальні процедури, але вже відрізане не відновиш. Це теж наші лікарі, не хочу називати прізвища. Я б таких лікарів позбавляла диплома», – заявила Вінер.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Крамаренко разом з іншими російськими спортсменами вітала диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначають автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео взяли: