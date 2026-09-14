Скандальна італійка увійшла до тренерського штабу збірної Росії з художньої гімнастики

Розслідування щодо Маккарані розпочалося у 2022 році після заяв кількох колишніх гімнасток

Італійські спортсменки звинувачували Маккарані в психологічному насильстві

Федерація гімнастики Росії (ФГР) повідомила, що італійка Емануела Маккарані стала старшою тренеркою збірної команди Росії з художньої гімнастики у групових вправах. Про це інформує «Главком».

«Запрошення Емануели Маккарані є частиною системної роботи Федерації гімнастики Росії щодо розвитку художньої гімнастики та посилення тренерського штабу збірної команди.

На новій посаді фахівець працюватиме у тісній взаємодії з російським тренерським штабом, використовуючи свій міжнародний досвід у підготовці спортсменок у групових вправах», – сказано на офіційному сайті ФГР.

Під керівництвом Маккарані італійська команда гімнасток виборола срібну медаль Олімпійських ігор 2004 року в Афінах, а також бронзові нагороди Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, 2020 року в Токіо та 2024 року в Парижі.

У 2025 році Федерація гімнастики Італії звільнила Емануелу Маккарані, яка пропрацювала на посаді тренерки 29 років. Рішення ухвалили після того, як прокуратура Монци звернулася до суду з вимогою розглянути справу щодо ймовірного жорстокого поводження з гімнастками.

Розслідування щодо Маккарані розпочалося у 2022 році після заяв кількох колишніх гімнасток. Спортсменки звинуватили тренерку в психологічному насильстві.

Як писали італійські ЗМІ, Маккарані нібито змушувала гімнасток, яким на той момент ще не виповнилося 18 років, зважуватися у присутності партнерок по команді. Крім того, за словами спортсменок, представники тренерського штабу принижували та ображали гімнасток через зайву вагу.

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.