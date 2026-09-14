Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Скандальна італійка увійшла до тренерського штабу збірної Росії з художньої гімнастики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Скандальна італійка увійшла до тренерського штабу збірної Росії з художньої гімнастики
Розслідування щодо Маккарані розпочалося у 2022 році після заяв кількох колишніх гімнасток

Італійські спортсменки звинувачували Маккарані в психологічному насильстві

Федерація гімнастики Росії (ФГР) повідомила, що італійка Емануела Маккарані стала старшою тренеркою збірної команди Росії з художньої гімнастики у групових вправах. Про це інформує «Главком».

«Запрошення Емануели Маккарані є частиною системної роботи Федерації гімнастики Росії щодо розвитку художньої гімнастики та посилення тренерського штабу збірної команди.

На новій посаді фахівець працюватиме у тісній взаємодії з російським тренерським штабом, використовуючи свій міжнародний досвід у підготовці спортсменок у групових вправах», – сказано на офіційному сайті ФГР.

Під керівництвом Маккарані італійська команда гімнасток виборола срібну медаль Олімпійських ігор 2004 року в Афінах, а також бронзові нагороди Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, 2020 року в Токіо та 2024 року в Парижі.

У 2025 році Федерація гімнастики Італії звільнила Емануелу Маккарані, яка пропрацювала на посаді тренерки 29 років. Рішення ухвалили після того, як прокуратура Монци звернулася до суду з вимогою розглянути справу щодо ймовірного жорстокого поводження з гімнастками.

Розслідування щодо Маккарані розпочалося у 2022 році після заяв кількох колишніх гімнасток. Спортсменки звинуватили тренерку в психологічному насильстві.

Як писали італійські ЗМІ, Маккарані нібито змушувала гімнасток, яким на той момент ще не виповнилося 18 років, зважуватися у присутності партнерок по команді. Крім того, за словами спортсменок, представники тренерського штабу принижували та ображали гімнасток через зайву вагу.

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.

Теги: тренер художня гімнастика спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Харлан народила доньку 14 червня 2026 року
Фехтувальниця Ольга Харлан поділилася новим фото двомісячної доньки
14 серпня, 14:35
Рада директорів ФІДЕ проголосувала проти допуску російських команд на Олімпіаду в Узбекистані
Стало відомо, чи візьмуть участь російські команди в шаховій Олімпіаді-2026
24 серпня, 08:58
Заліско та Олексієнко здобули бронзові нагороди світової першості
Українські борці вільного стилю здобули дві нагороди на Чемпіонаті світу U20
24 серпня, 17:09
На церемонії нагородження український атлет не повернувся до екрану, на якому було зображено прапор Росії
Український важкоатлет відвернувся від прапора РФ на церемонії нагородження Чемпіонату Європи U17
25 серпня, 21:28
Усик є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі та дворазовим абсолютним чемпіоном у надважкій
Шестеро представників спорту потрапили до рейтингу найвидатніших українців
26 серпня, 09:45
У 2021 році Бризгалін був визнаний найкращим суддею Росії
Найкращий регбійний суддя Росії наклав на себе руки
26 серпня, 18:19
Україна вперше у своїй історії перемогла Чорногорію
Айнарс Багатскіс та Олександр Ковляр поділилися враженнями від перемоги над Чорногорією Реклама
1 вересня, 10:19
Аліна Кабаєва є олімпійською чемпіонкю з художньої гімнастики
Медіахолдинг коханки Путіна придбав контрольну частку улюбленої газети російського диктатора
4 вересня, 09:32
Ойген Поланскі залишився без роботи
Оборонець збірної України залишився без тренера ще до дебюту в новому чемпіонаті
Вчора, 15:24

Новини

Фаворити синхронно перемогли у скороченому турі УПЛ: усі результати шостого тижня
Фаворити синхронно перемогли у скороченому турі УПЛ: усі результати шостого тижня
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
Визначився наступний суперник молодіжної збірної України з футболу
Визначився наступний суперник молодіжної збірної України з футболу
«Навіть не знала». Перша ракетка світу прокоментувала потрапляння на Підсумковий турнір WTA
«Навіть не знала». Перша ракетка світу прокоментувала потрапляння на Підсумковий турнір WTA
Володар Кубка конструкторів Формули-1 прагне пришвидшити перехід інженера Ферстаппена – ЗМІ
Володар Кубка конструкторів Формули-1 прагне пришвидшити перехід інженера Ферстаппена – ЗМІ
Волейбольна збірна України впевнено розібралася з Португалією на Євро-2026
Волейбольна збірна України впевнено розібралася з Португалією на Євро-2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua