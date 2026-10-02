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Українська чемпіонка Європи з хайдайвінгу заявила про намір змінити громадянство

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Українська чемпіонка Європи з хайдайвінгу заявила про намір змінити громадянство
У 2022 році Неллі Чуканівська завоювала золото молодіжного Чемпіонату світу
фото: Euroaquatics

Неллі Чуканівська має намір представляти Хорватію

Українка Неллі Чуканівська, яка стала чемпіонкою Європи з хайдайвінгу, заявила про бажання представляти Хорватію. Про це повідомляє «Главком».

«Моя мрія – одного дня виступати за Хорватію. Я хочу будувати своє майбутнє саме тут, тому що це мій дім. З вдячності я хотіла б представляти Хорватію у професійному спорті.

Україна – моя батьківщина, вона назавжди залишиться в моєму серці. А тут, у Хорватії, я живу, тренуюся і бачу своє спортивне майбутнє.

Якщо я хочу представляти Хорватію, мені потрібно отримати хорватське громадянство. Я хотіла б допомогти розвивати цей професійний вид спорту в Хорватії», – сказала Чуканівська.

У серпні Неллі Чуканівська принесла Україні першу в історії золоту медаль Чемпіонату Європи в жіночому хайдайвінгу. Народилась 19-річна спортсмена у Покрові (Дніпропетровська область), на початку війни вона перебралась до Хорватії.

До слова, гімнаст Ілля Ковтун у 2025 році змінив українське громадянство на хорватське.

Теги: громадянство стрибки у воду

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