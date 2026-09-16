Італійські спортсменки звинувачували тренерку Маккарані в психологічному насильстві

Російська олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають коханкою кремлівського диктатора Володимира Путіна, прокоментувала призначення на посаду старшої тренерки збірної Росії у групових вправах скандальної італійки Емануели Маккарані. Про це повідомляє «Главком».

Кабаєва привітала Маккарані із призначенням.

«Від щирого серця вітаю Емануелу Маккарані з призначенням на посаду старшого тренера збірної Росії з художньої гімнастики в групових вправах!

Ласкаво просимо до нашої великої спортивної родини! Ваш колосальний досвід, унікальні знання та визначні досягнення – величезна цінність для російської художньої гімнастики. Робота зі збірною Італії, олімпійські медалі, нагороди та визнання – все це говорить про високий професіоналізм та відданість справі», – наводить слова Кабаєвої телеграм-канал академії художньої гімнастики «Небесна грація».

Варто зазначити, що у 2025 році Федерація гімнастики Італії звільнила Емануелу Маккарані, яка пропрацювала на посаді тренерки 29 років. Рішення ухвалили після того, як прокуратура Монци звернулася до суду з вимогою розглянути справу щодо ймовірного жорстокого поводження з гімнастками.

Розслідування щодо Маккарані розпочалося у 2022 році після заяв кількох колишніх гімнасток. Спортсменки звинуватили тренерку в психологічному насильстві.

Як писали італійські ЗМІ, Маккарані нібито змушувала гімнасток, яким на той момент ще не виповнилося 18 років, зважуватися у присутності партнерок по команді. Крім того, за словами спортсменок, представники тренерського штабу принижували та ображали гімнасток через зайву вагу.

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Протягом багатьох років Іванов був асистентом Мирона Маркевича у «Металісті» та «Дніпрі». У 2015 році він самостійно керував «Дніпром» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Аякса», оскільки Маркевич через проблеми зі здоров'ям не міг перебувати на тренерській лаві. У тому розіграші турніру клуб з Дніпра досягнув історичного успіху – став фіналістом.