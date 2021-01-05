Українська хокейна ліга: «Сокіл» врятувався за 11 секунд до сирени, але програв

Долю поєдинку «Кременчук» - «Сокіл» вирішила серія буллітів

5 січня відновився регулярний сезон Української хокейної ліги.

У перший ігровий день у новому році зійшлися друга й третя команди чемпіонату. Поєдинок виправдав очікування. «Сокіл» після кидка Андрєя Смирнова за 11 секунд до завершення основного часу зумів врятуватися і перевести гру в овертайм, але все ж програв чинним чемпіонам у серії післяматчевих буллітів.

«Кременчук» - «Сокіл» (Київ) – 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – Антон Рубан (Олендаренко, Голубич, - більш.), 03:04. 1:1 – Бабрусєв (Олексій Ворона, Іван Савченко, - більш.), 29:24. 2:1 – Денискін (Бабрусєв), 36:48. 2:2 – Андрєй Смирнов (Антон Рубан, Андрій Міхнов, - більш.), 59:49. 3:2 – Ілля Смирнов (п.б.)

«Кременчук»: Давлетшин; Алєксандр Яковлєв – Варава, Ілля Смирнов – Денискін – Алєксандр Коробов; Давид Григорян – Бабрусєв, Серанов – Дмітрій Созонов – Дмітрій Орлов; Олександр Александров – Хришпенц, Тютченко – Тимофій Савицький – Пукс; Грицкіх – Володимир Алексюк, Іван Савченко – Тимур Гриценко – Олексій Ворона. Тренер – Олександр Савицький

«Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубич, Єгор Кузьменко – Антон Рубан – Андрій Міхнов; Алєксєй Платонов – Сисак, Фелікс Морозов – Алєксандр Павленко – Пойманов; Валерій Белинський – Олександр Фірсов, Денис Гончаренко – Олексій Сиротенко – Андоєй Смирнов; Михайло Васильєв, Ступак – Середницький – Коржилецький – Ярослав Панченко. Тренер – Олег Шафаренко

5 січня. Кременчук

Після цієї перемоги «Кременчук» наблизився до «Сокола» відстань одного очка – у киян 32 очки, в чемпіонів 31. Лідирує в чемпіонаті «Донбас» - 40 очок.

Наступний матч «Кременчук» проведе 9 січня в Дружківці проти «Донбаса». «Сокіл» 10 січня зустрінеться на виїзді з «Краматорськом».