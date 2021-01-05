  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська хокейна ліга: «Сокіл» врятувався за 11 секунд до сирени, але програв

    • Розсилка
    &laquo;Кременчук&raquo; здобув першу в історії перемогу над &laquo;Соколом&raquo; - Українська хокейна ліга: «Сокіл» врятувався за 11 секунд до сирени, але програв
    «Кременчук» здобув першу в історії перемогу над «Соколом»
    Світлина - УХЛ

    Долю поєдинку «Кременчук» - «Сокіл» вирішила серія буллітів

    5 січня відновився регулярний сезон Української хокейної ліги.

    У перший ігровий день у новому році зійшлися друга й третя команди чемпіонату. Поєдинок виправдав очікування. «Сокіл» після кидка Андрєя Смирнова за 11 секунд до завершення основного часу зумів врятуватися і перевести гру в овертайм, але все ж програв чинним чемпіонам у серії післяматчевих буллітів.

    «Кременчук» - «Сокіл» (Київ) – 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0)

    Шайби: 0:1 – Антон Рубан (Олендаренко, Голубич, - більш.), 03:04. 1:1 – Бабрусєв (Олексій Ворона, Іван Савченко, - більш.), 29:24. 2:1 – Денискін (Бабрусєв), 36:48. 2:2 – Андрєй Смирнов (Антон Рубан, Андрій Міхнов, - більш.), 59:49. 3:2 – Ілля Смирнов (п.б.)

    «Кременчук»: Давлетшин; Алєксандр Яковлєв – Варава, Ілля Смирнов – Денискін – Алєксандр Коробов; Давид Григорян – Бабрусєв, Серанов – Дмітрій Созонов – Дмітрій Орлов; Олександр Александров – Хришпенц, Тютченко – Тимофій Савицький – Пукс; Грицкіх – Володимир Алексюк, Іван Савченко – Тимур Гриценко – Олексій Ворона. Тренер – Олександр Савицький

    «Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубич, Єгор Кузьменко – Антон Рубан – Андрій Міхнов; Алєксєй Платонов – Сисак, Фелікс Морозов – Алєксандр Павленко – Пойманов; Валерій Белинський – Олександр Фірсов, Денис Гончаренко – Олексій Сиротенко – Андоєй Смирнов; Михайло Васильєв, Ступак – Середницький – Коржилецький – Ярослав Панченко. Тренер – Олег Шафаренко

    5 січня. Кременчук

    Після цієї перемоги «Кременчук» наблизився до «Сокола» відстань одного очка – у киян 32 очки, в чемпіонів 31. Лідирує в чемпіонаті «Донбас» - 40 очок.

    Наступний матч «Кременчук» проведе 9 січня в Дружківці проти «Донбаса». «Сокіл» 10 січня зустрінеться на виїзді з «Краматорськом».

     Читайте також: Бійня у Києві. Як «Сокіл» переміг чемпіонів, поступаючись 0:2 (фоторепортаж)
    Теги: хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Ярослав Панченко ХК «Кременчук» Олександр Савицький Фелікс Морозов Михайло Васильєв Олексій Сиротенко Андрій Міхнов Іван Савченко Тимур Гриценко Олексій Ворона Денис Гончаренко Олег Шафаренко Андрій Денискін Павло Голубич Дмитро Кубрицький Антон Рубан Тимофій Савицький Дмітрій Созонов Алєксандр Коробов Ілля Олендаренко Олександр Фірсов Андрєй Смирнов Ігор Давлетшин Ілля Смирнов Ілля Бабрусєв Валерій Белинський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies