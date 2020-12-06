Бійня у Києві. Як «Сокіл» переміг чемпіонів, поступаючись 0:2 (фоторепортаж)

Київський клуб переміг «Кременчук» у наддраматичному матчі

Київський «Сокіл» здобув четверту поспіль і 11-ту в 14-ти проведених у поточному регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги матчах перемогу. На власному льоду підопічні Олега Шафаренка в надзвичайно напруженому протистоянні перемогли чинних чемпіонів країни «Кременчук».

«Сокіл» (Київ) - «Кременчук» - 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Тютченко (Кисельов, Серанов), 30:35. 0:2 – Денискін (Хришпенц, Дубінін), 36:55. 1:2 – Голубич (Олендаренко, - подв. більш.), 38:41. 2:2 – Голубич (Німенко, Сиротенко), 54:43. 3:2 – Антон Рубан (Гільманов), 62:30

«Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубич, Сисак – Платонов, Фірсов – Павлов, Сушков – Денис Гончаренко; Рубан – Ступак – Німенко, Фелікс Морозов – Михайло Симчук – Алєксандр Павленко, Гільманов – Андрєй Смирнов – Середницький, Пойманов – Ярослав Панченко – Сиротенко. Тренер – Олег Шафаренко

«Кременчук»: Гордюшин; Яковлєв – Алексюк, Хришпенц – Бойових, Грицкіх – Александров; Кисельов – Серанов – Тютченко, Созонов – Пукс – Орлов, Савченко – Тимур Гриценко – Ворона, Коробов – Дубінін - Денискін. Тренер – Олександр Савицький

5 грудня. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів

Перемігши «Кременчук» на виїзді, здолавши «Донбас» і двічі «Дніпро», хокеїсти відродженого влітку після шестирічної відсутності «Сокола» привернули до себе найприскіпливішу увагу з боку суперників. Якщо на старті вище перелічені призери попереднього чемпіонату ще могли виправдовувати невдачі у матчах з киянами недооцінкою, то зараз вони навпаки підходять до ігор з командою Олега Шафаренка з подвійною мотивацією.

«Кременчук» у цій зустрічі на льоду АТЕКа влаштував молодому київському колективу справжнє випробовування на міць – максимально жорстке, агресивне, навіть бойове. Кременчуцькі чоловіки не дуже панькалися навіть з київськими «масочниками», влаштувавши щось схоже на бійку вже на самому початку зустрічі. Правда, «соколята» серією могутніх силових прийомів продемонстрували, що злякати їх буде важко.

«Сокіл» мав помітну перевагу впродовж першого і в дебюті другого періоду. Проте з великої кількості створених моментів господарі не реалізували жодного. Натомість чемпіони за нетривалий період своїми шансами скористалися двічі.

Але в ту мить, коли гра начебто хитнулася на користь «Кременчука», трапився злам. Зі сторони то виглядало так: нападник «Сокола» Дмитро Німенко, знаходячись у зоні суперника, сказав щось на адресу одного з гравців суперників. Що саме – невідомо, але буквально за мить Дмитро, відкочуючись на власну половину, необачно не озирнувся і наразився на лікоть Івана Савченка. Німенко опинився в нокдауні і до лави добрався з допомогою партнерів за командою. На його обличчі була кров.

«Отримав удар у голову, трохи «загубився», - коментує «Главкому» інцидент Німенко. – Я не та людина, щоб симулювати. Кров ви бачили, якийсь час я погано почувався. До кінця другого періоду на лід вже не виходив. Мушу сказати, що перед ударом я розмовляв не з Савченком, а з іншим хокеїстом. У нас перепалка ще з кременчуцького матчу. Савченко був ні до чого. Не знаю, чи навмисно він мене вдарив, але удар був».

Судді після перегляду відеоповтору вирішили вилучити Савченка на чотири хвилини (цей штраф не анульовується в разі, якщо суперник закине шайбу). Надодачу не стримав емоцій тренер «Кременчука» Олександр Савицький. Жорстке слівце з його уст на адресу суддів повернулося в іще дві хвилини штрафу для команди і в подвійну більшість для суперників.

Перевагою «Сокіл» скористався швидко: оборонець Павло Голубич могутнім кидком від синьої лінії розпечатав Микиту Гордюшина вперше.

В ендшпілі третього періоду Голубичу судилося врятувати свою команду. Але до того «Сокіл», граючи в більшості, пропустив контратаку, яка після зірваного виходу суперників «один в нуль» завершилася буллітом. Проте голкіпер Дмитро Кубрицький, який два попередніх матчі відіграв «насухо», впорався зі штрафним кидком Олексія Ворони і залишив команду в боротьбі. А вже потім вдруге закинув Голубич.

Ще раз білоруський оборонець киян опинився в центрі уваги тоді, коли гості отримали подвійну більшість. Павло підставив ногу під могутній кидок суперника і врятував команду. Правда, шайба влучила в коліно і продовжити гри Голубич не зміг. Майданчик він залишив з допомогою партнерів за командою.

«Приємно, що Голубич закинув свої перші шайби, я його вітаю, - каже «Главкому» Олег Шафаренко. – У попередніх матчах він теж мав хороші моменти, але не міг забити. Він повинен це робити. Він легіонер і оборонець першої п’ятірки. Сьогодні ним задоволений. Прикро, що Павло травмувався, але така в нього робота. Наскільки складне пошкодження, в неділю скаже лікар. Якщо Голубич випаде, то, буду відвертим, рівноцінної заміни йому немає. Будемо виходити з того, що маємо. Більше гратимуть молоді».

А потім був овертайм, у якому команди грають три на три, до закинутої шайби. Там свою майстерність проявив російський нападник Антон Рубан. Об’їхавши ворота суперників навколо, він просунув шайбу Гордюшину під щитками – 3:2!

«Коли зрівняли рахунок, вже не сумнівалися, що переможемо, - каже Дмитро Німенко. – Ми переламали гру повністю. Думаю, на початку сезону на нас дуже серйозно не налаштовувалися. Але ми змусили себе поважати, показали, що будемо битися лише за перше місце. Звичайно, «Кременчук» хотів взяти реванш. Але ми витримали, в потрібний момент закинули потрібні голи і переламали хід поєдинку. Могли забити раніше, але маємо проблеми з реалізацією. Працюємо над цим. Думаю, надалі виправимося. Після сьогоднішнього матчу в нас багато людей, які отримали травми різної складності. Найважча – в Паші Голубича. Сподіваюся, пошкодження не надто серйозне. У будь-якому разі, будемо битися далі».

«Сьогодні з боку суперників вже не було недооцінки, «Кременчук» вийшов у повній бойовій готовності, - підсумовує Олег Шафаренко. – Хоча в нас були моменти, щоб закинути першими. Реалізація підвела. Головне, що хлопці, пропустивши дві шайби, не опустили рук, а вірили в те, що можна зламати хід гри. Я теж не був впевнений, що нам це вдасться, бо вчуся разом із гравцями. Мене тішить, що грала команда добре, без боязні. Так мусимо діяти й надалі. Без натяку на зверхність. Нині час важкий: коронавірус, людей виганяють з роботи, вони втрачають професії. А ми маємо змогу займатися улюбленою справою і отримуємо за це гроші. Тепер точно не час ловити «зірочку». Ми повинні прогресувати. Для цього є все – лід, роздягальня, велосипеди, штанги. Й ігри. Що може бути краще?»

Із 22-ма очками «Сокіл» відірвався від «Кременчука» і вийшов на чисте друге місце. Від «Донбаса», який лідирує, кияни відстають на один пункт і на стільки ж випереджають чемпіонів, які посідають третє місце.

Наступні матчі нинішній суперники проведуть у середу, 9 грудня. «Сокіл», починаючи з 15:30, гратиме на виїзді з «Краматорськом». «Кременчук» о 18:45 розпочне в Дружківці протистояння з «Донбасом».

Іван Вербицький, «Главком»