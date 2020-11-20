Київський «Сокіл» переконливо переміг «Краматорськ» в Українській хокейній лізі

Оборонець Ілля Олендаренко закинув свою третю шайбу в цьому сезоні

Команда Олега Шафаренка здобула третю перемогу поспіль

Київський «Сокіл» здобув сьому в дев’яти матчах перемогу в Українській хокейній лізі-2020/2021. На власному майданчику підопічні Олега Шафаренка перемогли «Краматорськ».

«Сокіл» (Київ) – «Краматорськ» - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Шайби: 1:0 – Антон Рубан (Андрій Міхнов), 08:11. 2:0 – Олександр Павленко (більш.), 19:59. 2:1 – Ніколай Столяренко (більш.), 22:31. 3:1 – Олендаренко, 27:55. 3:2 – Ніколай Столяренко (Андрєй Жвачкін, Микита Зуєв, - менш.), 39:59. 4:2 – Андрєй Смирнов (більш.), 50:56. 5:2 - Фелікс Морозов (п.в.), 59:51

«Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубович, Німенко – Антон Рубан – Андрій Міхнов; Алєксєй Платонов – Сисак, Михайло Сімчук – Фелікс Морозов – Олександр Павленко; Владислав Павлов – Олександр Фірсов, Гільманов – Ступак – Андрєй Смирнов; Сушков, Середницький – Денис Гончаренко – Пойманов – Ярослав Панченко. Тренер – Олег Шафаренко

«Краматорськ»: Михайло Шевчук; Микита Зуєв – Гринкевич, Кривошапкін – Халін – Севастьян Карпенко; Олександр Воронін – Пахмурін, Сурсов – Подзіньш – Ципнятов; Павло Таран – Нікіта Полухін, Едуард Гринь – Андрєй Жвачкін – Ніколай Столяренко; Багдан Панков, Михайло Геворкян. Тренер – Павло Микульчик

20 листопада. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів

Кияни самі ускладнили собі життя наприкінці другого періоду, коли пропустили другу шайбу в більшості. Рахунок 3:2 ґарантував інтригу в заключній 20-хвилинці. Правда, не скажеш, що «Краматорськ» мав особливі шанси врятувати гру. «Сокіл» впродовж заключного періоду тричі грав у більшості й із третьої спроби перевагою скористався. А заключну шайбу капітан киян Фелікс Морозов закинув у порожні ворота.

Додамо, що в цій зустрічі дебютував у складі «Сокола» ще один російський легіонер Умед Гільманов. Загалом таких у заявці киян сім, а в цій зустрічі за господарів грало шестеро представників РФ. У складі «Краматорська» на льоду росіян було семеро.

Після чергової перемоги «Сокіл» набрав 14 очок і закріпився на третьому місці. Попереду тільки «Донбас» і «Кременчук», у яких по 16 пунктів. «Краматорськ» з сімома очками залишився п’ятим. Від четвертого місця, яке посідає херсонський «Дніпро», команда Павла Микульчика відстає на два пункти.

У неділю, 22 листопада, «Сокіл» і «Краматорськ» знову зіграють між собою на льоду київського спорткомплексу АТЕК. Початок зустрічі – о 14:00.