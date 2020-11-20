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    Київський «Сокіл» переконливо переміг «Краматорськ» в Українській хокейній лізі

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    Оборонець Ілля Олендаренко закинув свою третю шайбу в цьому сезоні - Київський «Сокіл» переконливо переміг «Краматорськ» в Українській хокейній лізі
    Оборонець Ілля Олендаренко закинув свою третю шайбу в цьому сезоні
    Світлина - Іван Вербицький

    Команда Олега Шафаренка здобула третю перемогу поспіль

    Київський «Сокіл» здобув сьому в дев’яти матчах перемогу в Українській хокейній лізі-2020/2021. На власному майданчику підопічні Олега Шафаренка перемогли «Краматорськ».

    «Сокіл» (Київ) – «Краматорськ» - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

    Шайби: 1:0 – Антон Рубан (Андрій Міхнов), 08:11. 2:0 – Олександр Павленко (більш.), 19:59. 2:1 – Ніколай Столяренко (більш.), 22:31. 3:1 – Олендаренко, 27:55. 3:2 – Ніколай Столяренко (Андрєй Жвачкін, Микита Зуєв, - менш.), 39:59. 4:2 – Андрєй Смирнов (більш.), 50:56. 5:2 - Фелікс Морозов (п.в.), 59:51

    «Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубович, Німенко – Антон Рубан – Андрій Міхнов; Алєксєй Платонов – Сисак, Михайло Сімчук – Фелікс Морозов – Олександр Павленко; Владислав Павлов – Олександр Фірсов, Гільманов – Ступак – Андрєй Смирнов; Сушков, Середницький – Денис Гончаренко – Пойманов – Ярослав Панченко. Тренер – Олег Шафаренко

    «Краматорськ»: Михайло Шевчук; Микита Зуєв – Гринкевич, Кривошапкін – Халін – Севастьян Карпенко; Олександр Воронін – Пахмурін, Сурсов – Подзіньш – Ципнятов; Павло Таран – Нікіта Полухін, Едуард Гринь – Андрєй Жвачкін – Ніколай Столяренко; Багдан Панков, Михайло Геворкян. Тренер – Павло Микульчик

    20 листопада. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів

    Кияни самі ускладнили собі життя наприкінці другого періоду, коли пропустили другу шайбу в більшості. Рахунок 3:2 ґарантував інтригу в заключній 20-хвилинці. Правда, не скажеш, що «Краматорськ» мав особливі шанси врятувати гру. «Сокіл» впродовж заключного періоду тричі грав у більшості й із третьої спроби перевагою скористався. А заключну шайбу капітан киян Фелікс Морозов закинув у порожні ворота.

    Додамо, що в цій зустрічі дебютував у складі «Сокола» ще один російський легіонер Умед Гільманов. Загалом таких у заявці киян сім, а в цій зустрічі за господарів грало шестеро представників РФ. У складі «Краматорська» на льоду росіян було семеро.

    Після чергової перемоги «Сокіл» набрав 14 очок і закріпився на третьому місці. Попереду тільки «Донбас» і «Кременчук», у яких по 16 пунктів. «Краматорськ» з сімома очками залишився п’ятим. Від четвертого місця, яке посідає херсонський «Дніпро», команда Павла Микульчика відстає на два пункти.

    У неділю, 22 листопада, «Сокіл» і «Краматорськ» знову зіграють між собою на льоду київського спорткомплексу АТЕК. Початок зустрічі – о 14:00.

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    Теги: хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Ярослав Панченко Павло Таран Гліб Кривошапкін Фелікс Морозов Андрій Міхнов Севастьян Карпенко Денис Гончаренко Михайло Сімчук Олег Шафаренко Олександр Павленко Дмитро Кубрицький Антон Рубан ХК «Краматорськ» Ілля Олендаренко Владислав Павлов Олександр Воронін Андрєй Смирнов Михайло Шевчук Ніколай Столяренко Андрєй Жвачкін Микита Зуєв Дмитро Халін Павло Микульчик Умед Гільманов
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