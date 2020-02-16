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    Стрибки у висоту: Ірина Геращенко перемогла Ярославу Магучих у дистанційній дуелі

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    Геращенко - найкраща у Брно - Стрибки у висоту: Ірина Геращенко перемогла Ярославу Магучих у дистанційній дуелі
    Геращенко - найкраща у Брно

    Українка Ірина Геращенко ефектно виграла комерціні змагання Brnenska Latka

    Турнір у суботу, 15 лютого, приймало чеське місто Брно, і відбувався він у місцевому торгівельному центрі.

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    Ірина Геращенко перемогла з результатом 1,94 метри.

    Українка гарантувала собі перемогу вже у першій спробі, коли взяла висоту 1,91 см, а далі змагалася лише сама з собою… Та заочно - з Ярославою Магучих.

    З другої спроби Геращенко підкорилась висоту 1,94, що й стало фінальним результатом. Вона була близька до того, щоб у наступних спробах подолати 1,96 та 2,00, але цього разу не судилося.

    Зазначимо, що Ярослава Магучих не приймала участі у цих змаганнях та віддала перевагу Глазго, там українка перемогла з результатом 1,93 м.

    Brnenska Latka - Брно - 15 лютого 2020

    Ірина Геращенко (Україна) - 1,94 м

    Маруша Чернюл (Сербія) - 1,88 м

    Світлана Радзівіл (Узбекистан) - 1,88 м

    Торе Ангельсон (Норвегія) - 1,88 м

    Ще одна зіркова українка - Юлія Левченко - старти пропускала через травму.
    Чехія стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучих Ірина Геращенко (легкоатлетка)
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