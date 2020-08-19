Юлія Левченко у яскравій боротьбі в Польщі завдала Ярославі Магучих першої поразки в 2020-му

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Левченко нарешті перемогла Ярославу Магучих Світлина - Instagram Юлії Левченко

Ярослава до того виграла вісім змагань поспіль

Віце-чемпіонка світу-2017 Юлія Левченко стала переможницею другого легкоатлетичного Меморіалу Ірени Шевінської, котрий відбувається сьогодні, 19 серпня, в польському Бидґощі. Юлія у запеклій боротьбі перемогла чинну володарку світового срібла, іншу українку Ярославу Магучих.

До гросмейстерської висоти два метри Магучих підібралася у комфортнішому становищі. Ярослава використала на подолання інших висот меншу кількість спроб і в разі, якби суперниці не взяли висоти 2,00 м, перемогла б. Так зокрема було минулого тижня, під час першого етапу Діамантової ліги в Монако, коли українки показали однаковий результат 1,98 м, але Ярослава перемогла, бо долала висоти чистіше.

На цей раз Магучих планки на висоті два метри теж не здолала, а Левченко з третьої спроби з завданням впоралася. Таким чином, Юлія зупинила фантастичну переможну серію Ярослави, яка з урахуванням зимового сезону, налічувала вісім стартів поспіль.

Магучих стала другою з результатом 1,97 м, а Левченко ще спробувала покращити особистий рекорд, проте усі три спроби на висоті 2,04 м виявилися невдалими. Так чи інакше, Юлія вперше цьогоріч здолала двометрову висоту в міжнародних стартах. Напередодні киянка брала два метри в чемпіонаті Києва.

Читайте також: Український атлет Михайло Кохан побив особистий рекорд і став призером Меморіалу в Угорщині