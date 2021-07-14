Українська тенісистка зазнала травми і пропустить Олімпіаду
В парних змаганнях Марту Костюк замінить Даяна Ястремська
Третя ракетка України Марта Костюк змушена знятися з тенісного турніру на Олімпіаді. 19-річна киянка не встигає залікувати травму плеча, якої вона зазнала на Вімблдоні. Через пошкодження Марта не змогла зіграти в парних змаганнях на трав’яному турнірі «Великого шлема».
У Токіо Костюк мала виступати й у парних змаганнях разом з Еліною Світоліною. Відтак Міжнародна федерація тенісу затвердила новий дует. Світоліна вийде на корт разом з Даяною Ясмтремською.
На Ігри в Японії також кваліфікувалися сестри Людмила і Надія Киченок.
Тенісний турнір Олімпіади пройде з 24 липня по 1 серпня.
Тим часом росіянам видали інструкцію, як на Олімпіаді відповідати на запитання про Крим, Донбас і допінг.
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