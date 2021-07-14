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    Українська тенісистка зазнала травми і пропустить Олімпіаду

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    Марта Костюк не виступить на Іграх у Токіо - Українська тенісистка зазнала травми і пропустить Олімпіаду
    Марта Костюк не виступить на Іграх у Токіо
    Фото з відкритих джерел

    В парних змаганнях Марту Костюк замінить Даяна Ястремська

    Третя ракетка України Марта Костюк змушена знятися з тенісного турніру на Олімпіаді. 19-річна киянка не встигає залікувати травму плеча, якої вона зазнала на Вімблдоні. Через пошкодження Марта не змогла зіграти в парних змаганнях на трав’яному турнірі «Великого шлема».

    У Токіо Костюк мала виступати й у парних змаганнях разом з Еліною Світоліною. Відтак Міжнародна федерація тенісу затвердила новий дует. Світоліна вийде на корт разом з Даяною Ясмтремською.

    На Ігри в Японії також кваліфікувалися сестри Людмила і Надія Киченок.

    Тенісний турнір Олімпіади пройде з 24 липня по 1 серпня.

    Тим часом росіянам видали інструкцію, як на Олімпіаді відповідати на запитання про Крим, Донбас і допінг.

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    Теги: Олімпіада теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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    Українська тенісистка зазнала травми і пропустить Олімпіаду