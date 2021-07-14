Українська тенісистка зазнала травми і пропустить Олімпіаду

Марта Костюк не виступить на Іграх у Токіо

В парних змаганнях Марту Костюк замінить Даяна Ястремська

Третя ракетка України Марта Костюк змушена знятися з тенісного турніру на Олімпіаді. 19-річна киянка не встигає залікувати травму плеча, якої вона зазнала на Вімблдоні. Через пошкодження Марта не змогла зіграти в парних змаганнях на трав’яному турнірі «Великого шлема».

У Токіо Костюк мала виступати й у парних змаганнях разом з Еліною Світоліною. Відтак Міжнародна федерація тенісу затвердила новий дует. Світоліна вийде на корт разом з Даяною Ясмтремською.

На Ігри в Японії також кваліфікувалися сестри Людмила і Надія Киченок.

Тенісний турнір Олімпіади пройде з 24 липня по 1 серпня.

Тим часом росіянам видали інструкцію, як на Олімпіаді відповідати на запитання про Крим, Донбас і допінг.