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    Росіянам видали інструкцію, як на Олімпіаді відповідати на запитання про Крим, Донбас і допінг

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    Росіянам розповіли, як слід говорити з журналістами - Росіянам видали інструкцію, як на Олімпіаді відповідати на запитання про Крим, Донбас і допінг
    Росіянам розповіли, як слід говорити з журналістами
    Фото: з відкритих джерел

    Спортсмени мають вивчити фразу англійською мовою: «No comment».

    Учасникам Олімпіади від Росії, що в Японії змагатимуться як нейтральні спортсмени без прапора, гімну і національної символіки, видали інструкцію від Олімпійського комітету, як слід відповідати на запитання. Про це повідомляє видання «Відомості».

    У документі зазначено, що Крим, Донбас та інші схожі питання не варто обговорювати, адже анексія та війна не входять до їхньої компетенції. І спорт узагалі перебуває поза політикою. На питання про допінгові скандали російський олімпієць має відповісти, що у цій частині йому сказати нічого, оскільки в них він ніколи не брав участі, а санкції за допінг повинні коментувати ті, хто їх запроваджував.

    Найпростіший вихід із ситуації, вважають в ОКР, – відповісти: «No comment».

    Літні Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Спочатку їх планували на 2020 рік.

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    Теги: Крим НОВИНИ ФУТБОЛУ Донбас допінг Олімпіада
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    Росіянам видали інструкцію, як на Олімпіаді відповідати на запитання про Крим, Донбас і допінг