Джорджина Роналду виклала відео і фото з відпочинку на яхті футболіста

Зіркова пара відпочиває перед початком у Кріштіану нового сезону

Кріштіану Роналду, який став найкращим бомбардиром чемпіонату Європи, відпустку проводить на яхті разом з нареченою. Футболіст насолоджується відпочинком, а Джорджина активно веде сторінку в соцмережі. У неї вже майже 26 мільйонів підписників, і їх кількість зростає щодня.

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Контракт Роналду з «Ювентусом» діятище ще рік, але агент футболіста Жорже Мендеш розраховує найближчим часом провести зустріч з новим спортивним директором «Ювентуса» Федеріко Керубини для того, щоб прояснити ситуацію з майбутнім гравця.

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Криштіану і Джорджина виховують чотирьох дітей.