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    Джорджина Роналду виклала відео і фото з відпочинку на яхті футболіста

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    Кріштіану і Джорджина виховують чотирьох дітей - Джорджина Роналду виклала відео і фото з відпочинку на яхті футболіста
    Кріштіану і Джорджина виховують чотирьох дітей
    Фото з відкритих джерел

    Зіркова пара відпочиває перед початком у Кріштіану нового сезону

    Кріштіану Роналду, який став найкращим бомбардиром чемпіонату Європи, відпустку проводить на яхті разом з нареченою. Футболіст насолоджується відпочинком, а Джорджина активно веде сторінку в соцмережі. У неї вже майже 26 мільйонів підписників, і їх кількість зростає щодня.

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    Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

    Контракт Роналду з «Ювентусом» діятище ще рік, але агент футболіста Жорже Мендеш розраховує найближчим часом провести зустріч з новим спортивним директором «Ювентуса» Федеріко Керубини для того, щоб прояснити ситуацію з майбутнім гравця.

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    Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

    Криштіану і Джорджина виховують чотирьох дітей.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Джорджина Роналду виклала відео і фото з відпочинку на яхті футболіста