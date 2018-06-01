Українська збірна визначилася зі складом на Кубок Європи з дзюдо серед юніорів
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Змагання прийматиме найближчими вихідними Австрія
У суботу та неділю, 2-3 червня, в австрійському Лейбніці пройде Кубок Європи з дзюдо серед юніорів.
Україну представлятимуть понад три десятки спортсменів, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.
Загалом у турнірі візьмуть участь майже 630 дзюдоїстів із 39 країн з трьох континентів.
Список спортсменів команди України
Юніори:
55 кг – Дільшот ХАЛМАТОВ (Київ)
60 кг – Кирил САМОТУГ (Київ), Даніель ШЕВЧЕНКО, Дмитро БОРОДІН (обидва – Дніпропетровська область), Павло БІЛОГАН (Івано-Франківська область)
66 кг – Гліб ЛУБ’ЯНКО (Харківська область), Станіслав СЕМКОВ, Олександр КРИВОРОТ (обидва – Київ), Гіоргі ЧОХОНЕЛІДЗЕ, Данило ХЛОПЕЦЬКИЙ, Даниїл ВОРОТЕЛЯК (усі – Дніпропетровська область)
73 кг – Геворг МАНУКЯН, Вадим НАЗАРЕНКО (обидва - Київ)
81 кг – Станіслав ГУНЧЕНКО (Одеська область), Дмитро ЦЮХ (Сумська область), Дмитро МАРТИНОВ, Руслан ПОПОВИЧ (обидва – Дніпропетровська область)
90 кг – Вадим ВЕЛКОВ (Кіровоградська область), Олексій БАБЕНКО (Київ)
100 кг – Олексій МОІСЄЄВ (Київська область), Євген ВЕГЕРА (Харківська область)
+100 кг – Владислав БЕРЕЗКА (Харківська область)
Юніорки:
44 кг – Катерина САБЛЄВА (Івано-Франківська область)
48 кг – Олександра КАМІНСЬКА, Анна ОСТРОВСЬКА (обидві – Донецька область)
52 кг – Анастасія БЕЗАТОСНА (Харківська область)
57 кг – Владислава НЕЦВІТ (Харківська область), Анна СУРОВА (Дніпропетровська область)
63 кг – Анастасія АНТІПІНА (Київ)
70 кг – Карина САРКІСЯН (Донецька область)
78 кг – Ганна АНТИКАЛО (Миколаївська область), Марія МЕРКУЛОВА (Дніпропетровська область)
+78 кг – Єлизавета ГОРБ (Дніпропетровська область).