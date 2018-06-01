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    Українська збірна визначилася зі складом на Кубок Європи з дзюдо серед юніорів

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    Українська збірна визначилася зі складом на Кубок Європи з дзюдо серед юніорів

    Змагання прийматиме найближчими вихідними Австрія

    У суботу та неділю, 2-3 червня, в австрійському Лейбніці пройде Кубок Європи з дзюдо серед юніорів.

    Україну представлятимуть понад три десятки спортсменів, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

    Загалом у турнірі візьмуть участь майже 630 дзюдоїстів із 39 країн з трьох континентів.

    Список спортсменів команди України

    Юніори:

    55 кг – Дільшот ХАЛМАТОВ (Київ)

    60 кг – Кирил САМОТУГ (Київ), Даніель ШЕВЧЕНКО, Дмитро БОРОДІН (обидва – Дніпропетровська область), Павло БІЛОГАН (Івано-Франківська область)

    66 кг – Гліб ЛУБ’ЯНКО (Харківська область), Станіслав СЕМКОВ, Олександр КРИВОРОТ (обидва – Київ), Гіоргі ЧОХОНЕЛІДЗЕ, Данило ХЛОПЕЦЬКИЙ, Даниїл ВОРОТЕЛЯК (усі – Дніпропетровська область)

    73 кг – Геворг МАНУКЯН, Вадим НАЗАРЕНКО (обидва - Київ)

    81 кг – Станіслав ГУНЧЕНКО (Одеська область), Дмитро ЦЮХ (Сумська область), Дмитро МАРТИНОВ, Руслан ПОПОВИЧ (обидва – Дніпропетровська область)

    90 кг – Вадим ВЕЛКОВ (Кіровоградська область), Олексій БАБЕНКО (Київ)

    100 кг – Олексій МОІСЄЄВ (Київська область), Євген ВЕГЕРА (Харківська область)

    +100 кг – Владислав БЕРЕЗКА (Харківська область)

    Юніорки:

    44 кг – Катерина САБЛЄВА (Івано-Франківська область)

    48 кг – Олександра КАМІНСЬКА, Анна ОСТРОВСЬКА (обидві – Донецька область)

    52 кг – Анастасія БЕЗАТОСНА (Харківська область)

    57 кг – Владислава НЕЦВІТ (Харківська область), Анна СУРОВА (Дніпропетровська область)

    63 кг – Анастасія АНТІПІНА (Київ)

    70 кг – Карина САРКІСЯН (Донецька область)

    78 кг – Ганна АНТИКАЛО (Миколаївська область), Марія МЕРКУЛОВА (Дніпропетровська область)

    +78 кг – Єлизавета ГОРБ (Дніпропетровська область).

    дзюдо Кубок Європи Збірна України
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