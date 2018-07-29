Українські бейсболісти виграли чемпіонат Європи



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Збірна України з бейсболу. Фото з соціальних мереж

Збірна України з бейсболу перемогла на домашньому ЄВРО

У Кропивницькому завершився чемпіонат Європи з бейсболу серед команд третього за значущістю − Дивізіону С.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна України здобула п'ять перемог у п'яти матчах, показала максимальний результат і вийшла у другий за силою дивізіоні − Дивізіон В.

На груповому етапі змагань господарі турніру обіграли команди Естонії (15:0), Грузії (12:1), Угорщини (9:3) і Румунії (13:0).

Найнапруженішим став фінальний матч турніру, де зустрічалися дві кращі збірні групового етапу - України та Румунії.

Незважаючи на те, що гра групового етапу завершилася впевненою перемогою збірної України з великим рахунком, у фіналі, який проходив під акомпанемент дощу, боротьба була куди більш наполегливою.

Підсумкова перевага залишилася за збірною України, яка виграла з рахунком 3:2.

У наступному розіграші чемпіонату Європи наші бейсболісти зіграють у Дивізіоні В - другому за значущістю турнірі європейської першості.