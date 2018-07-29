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    Українські бейсболісти виграли чемпіонат Європи

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    Збірна України з бейсболу. Фото з соціальних мереж - Українські бейсболісти виграли чемпіонат Європи
    Збірна України з бейсболу. Фото з соціальних мереж

    Збірна України з бейсболу перемогла на домашньому ЄВРО

    У Кропивницькому завершився чемпіонат Європи з бейсболу серед команд третього за значущістю − Дивізіону С. 

    Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

    Збірна України здобула п'ять перемог у п'яти матчах, показала максимальний результат і вийшла у другий за силою дивізіоні − Дивізіон В.

    На груповому етапі змагань господарі турніру обіграли команди Естонії (15:0), Грузії (12:1), Угорщини (9:3) і Румунії (13:0).

    Найнапруженішим став фінальний матч турніру, де зустрічалися дві кращі збірні групового етапу - України та Румунії.

    Незважаючи на те, що гра групового етапу завершилася впевненою перемогою збірної України з великим рахунком, у фіналі, який проходив під акомпанемент дощу, боротьба була куди більш наполегливою.

    Підсумкова перевага залишилася за збірною України, яка виграла з рахунком 3:2.

    У наступному розіграші чемпіонату Європи наші бейсболісти зіграють у Дивізіоні В - другому за значущістю турнірі європейської першості.

    чемпіонат Європи Збірна України
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