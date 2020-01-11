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    Українські біатлоністи без Підручного фінішували в десятці естафети Кубка світу

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    Норвежець Ветле Крістіансен випередив французів на фінішному колі - Українські біатлоністи без Підручного фінішували в десятці естафети Кубка світу
    Норвежець Ветле Крістіансен випередив французів на фінішному колі
    Instagram Ветле Крістіансена

    Чергову перемогу здобули норвежці

    В Обергофі (Німеччина) в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону відбулася класична естафета серед чоловіків.

    Третю в сезоні перемогу здобула збірна Норвегії, яка при цьому виступала без братів Тар’єя і Йоганнеса Бьо. Переможцями етапу стали Ларс Біркелан, Ерлен Бйонтеґор, Йоганнес Дале і Ветле Крістіансен.

    Цікаво, що перед останнім колом Крістіансен, заробивши штрафне коло, поступався Кентену Фійону-Майє, але відіграв відставання ходом. Крім Кентена, срібло Франції допомогли здобути Емільєн Жаклен, Мартен Фуркад і Сімон Дестьйо.

    Третіми стали німці. У їх складі бігли Філіпп Горн, Йоганнес Кюн, Арнд Пайффер і Бенедикт Долль.

    Збірна України, за яку цього разу не біг лідер команди Дмитро Підручний, котрий отримав перепочинок у зв’язку з народженням сина, стала десятою. Після першого етапу, який, заробивши два кола штрафу, Артем Тищенко завершив 22-м, ситуація виглядала катастрофічною. Але надалі українці своє становище поліпшили. Артем Прима підняв команду на 18-те місце, Антон Дудченко – на 12-те. Завершував естафету повернений до складу після тривалої перерви Сергій Семенов. Не дивлячись на коло штрафу, він дійшов до фінішу десятим.

    Завершиться четвертий етап Кубка світу гонками з масовим стартом. О 13:45 розпочнуть перегони жінки, о 15:15 – чоловіки. З українців право виступати у цих змаганнях вибороли Олена Підгрушна, Дмитро Підручний та Артем Прима.

     Читайте також: Олена Підгрушна вивела збірну України в топ-6 естафети Кубка світу
    біатлон Збірна України Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Ветле-Сьястад Крістіансен Арнд Пайффер Бенедикт Долль Артем Тищенко Кентен Фійон-Майє Мартен Фуркад Ларс-Ельґе Біркелан Антон Дудченко Сімон Дестьйо Емільєн Жаклен Ерлен Бйонтеґор Йоганнес Дале Філіпп Горн Йоганнес Кюн
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