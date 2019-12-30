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    Тренер чоловічої збірної з біатлону Санітра: «На корпоративі розважатимуть сестри Семеренко»

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    В новорічну річ біатлоністі увімкнуть гімн України та Словаччини, на знак поваги до тренера - Тренер чоловічої збірної з біатлону Санітра: «На корпоративі розважатимуть сестри Семеренко»
    В новорічну річ біатлоністі увімкнуть гімн України та Словаччини, на знак поваги до тренера

    Чоловіча та жіноча збірні зустрічатимуть 2020-й разом

    Напередодні нового року старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів, як команда зустрічатиме 2020-й.

     - Цього року Новий рік традиційно будете зустрічати українським і словацьким гімном?

     - Так, не будемо міняти традиції. Думаю, що буде хороша атмосфера, адже ми будемо разом з жіночою командою. Упевнений, що у нас вийде хороше свято.

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    Зустрічати новий рік разом - чудова традиція українських біатлоністів

     - Хто в команді відповідатиме за розважальну програму?

     - Думаю, що сестри Семеренко (сміється). Вони знають, що смачне приготувати, якийсь торт хороший. З позитивним настроєм зустрінемо Новий рік.

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    біатлон тренер Юрай Санітра традиції
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