Тренер чоловічої збірної з біатлону Санітра: «На корпоративі розважатимуть сестри Семеренко»



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В новорічну річ біатлоністі увімкнуть гімн України та Словаччини, на знак поваги до тренера

Чоловіча та жіноча збірні зустрічатимуть 2020-й разом

Напередодні нового року старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів, як команда зустрічатиме 2020-й.

- Цього року Новий рік традиційно будете зустрічати українським і словацьким гімном?

- Так, не будемо міняти традиції. Думаю, що буде хороша атмосфера, адже ми будемо разом з жіночою командою. Упевнений, що у нас вийде хороше свято.

Зустрічати новий рік разом - чудова традиція українських біатлоністів

- Хто в команді відповідатиме за розважальну програму?

- Думаю, що сестри Семеренко (сміється). Вони знають, що смачне приготувати, якийсь торт хороший. З позитивним настроєм зустрінемо Новий рік.