Садовий вхопився за ідею Зеленського і теж хоче Олімпіаду-2030



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Садовий впевнений що Львів може прийняти дорослі та юнацькі Олімпійські Ігри

Львів налаштований боротися за проведення Олімпійських ігор

На ідею президента України Володимира Зеленського, провести в Україні Олімпійські Ігри, радо відгукнувся мер Львова Андрій Садовий. Міський очільник заявив, що місто готове боротися за проведення зимових Олімпійських ігор-2030 а також юнацьку Олімпіаду-2028. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради:

«Ми у 2010 році у Львові почали готуватися до амбітної мети: Львів - місто-господар Зимової Олімпіади 2030 року. Ми в 2014 році цей процес призупинили, бо почалася війна. Нещодавно, коли ми зустрілися з колегами з Національного олімпійського комітету, ми вирішили: а давайте, візьмемо цю мету і зробимо все, щоб Львів у 2030 році був містом-господарем зимової Олімпіади.

Ми багато працювали в цьому напрямку. Буде дві великі локації. Одна - це Тисовець, це Карпати, це територія під опікою військових. Там будуть лижі, біатлон.

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А також територія біля стадіону «Арена-Львів», вона повинна бути вiдбудована під ту частину, яка повинна бути в місті. Тобто повинен бути побудований великий медіацентр, який буде мати подвійне призначення, тому що це фактично повинен бути виставковий комплекс. Окремо повинні бути побудовані спортивні комплекси для хокею, для фігурного катання.

Хочу сказати, що це дуже крута амбіція, тому що це дасть Львову великий імплюс і велику динаміку».

Нагадаємо, заступник міністра культури, молоді і спорту Володимир Шумiлiн не виключає, що в 2032 році Україна буде претендувати і літню Олімпіаду.