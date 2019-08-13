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    Українські боксери не поїдуть на чемпіонат світу в Росію. Начебто

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    Найсильніший боєць-аматор сучасності Олександр Хижняк в Росію вочевидь не поїде - Українські боксери не поїдуть на чемпіонат світу в Росію. Начебто
    Найсильніший боєць-аматор сучасності Олександр Хижняк в Росію вочевидь не поїде
    Федерація боксу України

    Повністю ігнорувати представників сусідньої країни наша боксерська федерація не поспішає

    Федерація боксу України не відправлятиме офіційної делегації на чемпіонат світу з боксу в російський Єкатеринбург. Провідні українські боксери-аматори вирішили відмовитися від участі в змаганнях, які відбудуться на території країни-агресора. Про це повідомляє XSport з посиланням на керівника прес-служби ФБУ Олександра Подаваленка.

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    «Члени національної збірної України, які брали участь в останніх Європейських іграх, чемпіонаті Європи в Харкові, ті хлопці, які є першими-другими номерами збірної України, - точно брати участі в змаганнях у Росії не будуть», - заявив Подаваленко.

    Чемпіонат світу з боксу відбудеться з 7-го по 21 вересня в Єкатеринбурзі. Оскільки Міжнародний олімпійський комітет не визнає погрузлої в корупції Всесвітньої Асоціації аматорського боксу (АІВА), світова першість позбавлена статусу ліцензійної до Олімпіади-2020. А саме потребою брати ліцензії виправдовували можливу поїздку в Росію представники української Федерації.

    Федерацію боксу України очолює екс-реґіонал Володимир Продивус.

    Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті світу з боксу в Гамбурзі в 2017 році Україна виборола одну медаль. Олександр Хижняк переміг у вазі до 75 кг.

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    чемпіонат світу бокс Міжнародний олімпійський комітет Олександр Хижняк Володимир Продивус
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