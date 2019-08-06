Промоутер Ломаченка хвилюється за допінг-контроль перед боєм українця проти Кемпбелла



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Василь Ломаченко UA|TV

У Боба Арума виникли сумніви щодо об’єктивності британських антидопінгових органів

Очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум занепокоєний тим, що наступний бій чемпіона світу за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка відбудеться в Великій Британії.

Американський промоутер українського боксера сумнівається в об’єктивності британських антидопінгових органів.

«Я не довіряю Британській боксерській контрольній раді. Вважаю, було б доречно створити міжнародну організацію, яка б опікувалася б проблемами допінг-тестування. Я був дуже розчарований, коли дізнався про ситуацію з Вайтом. Найбільше мене засмутило навіть не те, що йому дозволили битися, а те, що його супернику не повідомили про позитивний результат допінг-тесту», - передає слова Арума Boxing Scene.

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Бій Кемпбелл – Ломаченко має відбутися в Лондоні 31 серпня.