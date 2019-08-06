Легендарний Пакьяо виступив за смертну кару на Філіппінах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пакьяо, який є сенатором в рідній країні, визнав, що проблеми все таки можуть виникати

Спортсмен вважає, що вища міра покарання повинна застосовуватися до торговців наркотиками

Легендарний боксер Менні Пакьяо вважає, що на Філіппінах повинна діяти смертна кара. На його думку, населенню слід довіряти Верховному суду, який приймає рішення щодо вищої міри покарання. У той же час Пакьяо, який є сенатором в рідній країні, визнав, що проблеми все таки можуть виникати.

«Як я говорив, ми допускаємо помилки. Але потрібно довіряти і вірити в справедливість Верховного суду», - наводить слова Пакьяо Rappler.

Пакьяо і раніше виступав за страту. Спортсмен вважає, що вища міра покарання повинна застосовуватися до торговців наркотиками.

На Філіппінах ведеться обговорення щодо вищої міри покарання. Противники смертної кари наводять статистику, яка підтверджує, що у більш ніж в половині випадків смертна кара застосовувалася невірно.