У Санкт-Петербурзі загинув колишній тренер одіозного Валуєва



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Валєрій Дєрбін і Ніколай Валуєв Твіттер

Тренер Валєрій Дєрбін працював з колишнім боксером, а також з його сином

У російському Санкт-Петербурзі в наслідок ДТП загинув колишній тренер одіозного боксера Ніколая Валуєва та його сина Валєрій Дєрбін.

Дєрбіну стало зле під час керування автомобілем. У підсумку він в’їхав у інші авто на стоянці, інформує 78.ru. Правоохоронці, що прибули на місце пригоди, констатували зупинку серця.

Колишній чемпіон світу у надважкій ваговій категорії за версією WBA Ніколай Валуєв наразі є депутатом нелегітимної госдуми РФ. Валуєв підтримує політику Путіна щодо агресії проти України. Йому заборонено в’їзд на територію України.

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У госдумі Валуєв обіймає посаду заступника голови комітету з екології та охорони довкілля попри те, що є затятим мисливцем та неодноразово фотографувався на тлі вбитих тварин.