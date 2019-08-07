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    У Санкт-Петербурзі загинув колишній тренер одіозного Валуєва

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    Валєрій Дєрбін і Ніколай Валуєв - У Санкт-Петербурзі загинув колишній тренер одіозного Валуєва
    Валєрій Дєрбін і Ніколай Валуєв
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    Тренер Валєрій Дєрбін працював з колишнім боксером, а також з його сином

    У російському Санкт-Петербурзі в наслідок ДТП загинув колишній тренер одіозного боксера Ніколая Валуєва та його сина Валєрій Дєрбін.

    Дєрбіну стало зле під час керування автомобілем. У підсумку він в’їхав у інші авто на стоянці, інформує 78.ru. Правоохоронці, що прибули на місце пригоди, констатували зупинку серця.

    Колишній чемпіон світу у надважкій ваговій категорії за версією WBA Ніколай Валуєв наразі є депутатом нелегітимної госдуми РФ. Валуєв підтримує політику Путіна щодо агресії проти України. Йому заборонено в’їзд на територію України.

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    У госдумі Валуєв обіймає посаду заступника голови комітету з екології та охорони довкілля попри те, що є затятим мисливцем та неодноразово фотографувався на тлі вбитих тварин.

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