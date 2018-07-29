Українські дзюдоїсти завоювали бронзові нагороди



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Яків Хаммо. Фото з відкритих джерел

Хаммо і Каланіна виграли медалі Гран-прі в Загребі

Українські дзюдоїсти Яків Хаммо (+ 100кг) і Єлизавета Каланіна (+ 78кг) виграли бронзові медалі у своїх вагових категоріях в заключний день Гран-прі в Загребі.

Хаммо впевнено дійшов до півфіналу, але там програв - прийшлося боротися за бронзу в малому фіналі, де українець здолав австрійця Стефана Хегуя, вигравши сутичку іппоном за 2 хвилини до закінчення часу.

Каланіна в третьому раунді програла білорусці Слуцькій.

Але отримала шанс у втішному турнірі, де спершу виграла у боснійки Черіч, а в бронзовій сутичці отримала дострокову перемогу через неявку своєї суперниці.

Данило Гуцул (до 100 кг), що займає 134-е місце в світовому рейтингу, по ходу турніру виграв у восьмого номера світового рейтингу ізраїльтянина Пальчика і четвертого в світі росіянина Денисова.

Проте, в поєдинку за бронзу Данило програв японцеві Іде.

Зазначимо, що у перший змагальний день Гран-прі Загреба Георгій Зантарая (- 66кг) завоював срібло.

Набір кваліфікаційних очок для участі в Олімпіаді 2020 буде продовжуватися до 25 травня 2020 року.

Джерело: isport.ua