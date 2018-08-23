Українські легкоатлети-паралімпійці здобули дві медалі у перший день чемпіонату Європи



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Сергій Березюка завоював золото, а Олександр Дорошенко – срібло

Національна паралімпійська збірна України розпочала виступи на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Берліні.

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Потужну перемогу та золоту нагороду серед спортсменів з порушеннями зору здобув Сергій Березюка (Т13).

На останніх кілька сотнях метрів Сергій набрав швидкість і прийшов до фінішу першим, обігнавши усіх учасників забігу на дистанції 1500 м.

Срібна нагорода у перший день змагань дісталася Олександру Дорошенку у метанні списа (у спортсмена – ураження опорно-рухового апарату внаслідок ДЦП, клас F38).

У змаганнях цього чемпіонату Європи беруть участь майже 600 (точніше – 597) атлетів з 40 країн Європи.

У складі національної паралімпійської збірної команди України – 36 спортсменів (17 жінок, 19 чоловіків).