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    Українські легкоатлети-паралімпійці здобули дві медалі у перший день чемпіонату Європи

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    Українські легкоатлети-паралімпійці здобули дві медалі у перший день чемпіонату Європи

    Сергій Березюка завоював золото, а Олександр Дорошенко – срібло

    Національна паралімпійська збірна України розпочала виступи на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Берліні.

    Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Потужну перемогу та золоту нагороду серед спортсменів з порушеннями зору здобув Сергій Березюка (Т13).

    На останніх кілька сотнях метрів Сергій набрав швидкість і прийшов до фінішу першим, обігнавши усіх учасників забігу на дистанції 1500 м.

    Срібна нагорода у перший день змагань дісталася Олександру Дорошенку у метанні списа (у спортсмена – ураження опорно-рухового апарату внаслідок ДЦП, клас F38).

    У змаганнях цього чемпіонату Європи беруть участь майже 600 (точніше – 597) атлетів з 40 країн Європи.

    У складі національної паралімпійської збірної команди України – 36 спортсменів (17 жінок, 19 чоловіків).

    чемпіонат Європи легка атлетика українці Паралімпійські Ігри
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