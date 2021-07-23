Українські лучники першими з нашої збірної стартували на Олімпіаді

У змаганнях чоловіків і жінок відбулися кваліфікаційні раунди

До офіційного відкриття Ігор XXXІІ Олімпіади на старт вийшли представники стрільби з лука. Вони провели кваліфікаційні раунди серед чоловіків та жінок.

У Токіо наша збірна представлена чотирма спортсменами. У складі української команди – Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова та Олексій Гунбін.

Вероніка Марченко показала 35-й результат, набравши 635 очок, Анастасія Павлова набрала 631 очко і стала 41-ю, на рахунку Лідії Січенікової 323 очка (54-те місце).

«Було складно емоційно. Ми дуже довго чекали на Ігри і розраховували на більш високий результат звісно, але будемо налаштовуватися морально, щоб поборотися за нагороди, –прокоментувала виступ Лідія Січенікова. – Сьогодні змогла реалізувати лише 50% своїх можливостей. Розпочала добре, навіть вдалося впоратися з вітром. Але потім хвилювання взяло гору. Та ми не опускаємо руки й налаштовуємося на виступ в команді».

Завтра, 24 липня, лучники покажуть свою майстерність у змішаних змаганнях, а 25 липня – в командних.

Вероніка Марченко в 1/32 фіналу зустрінеться з чемпіонка світу 2019 року Ле Цзяньїн з Китайського Тайбею, Анастасія Павлова постріляє разом з американкою Дженніфер Мукіно-Фернандес, а Лідія Січенікова виявить найсильнішого в суперництві з німкенею Міхелле Кноппен.