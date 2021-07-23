На сайті Олімпіади виправили карту України без Криму

На карті вчора помітили, що Україна та Крим розділені лінією, яка позначає кордони країн

Організатори Олімпійських ігор 2020 виправили на офіційному сайті карту України, на якій тимчасово окупований Крим був відділений від решти території країни. Зміни вже видно на сайті Олімпіади.

У розділі «розклад і результати» на сайті Олімпіади було розміщено карту з країнами, де вболівальникам пропонують підтримати свою збірну «оплесками».

На карті вчора помітили, що Україна та Крим розділені лінією, яка позначає кордони країн.

Некоректна карта України

Однак, уже сьогодні, 23 липня, помилку виправили.

Карта України на сайті Олімпіади станом на 23 липня

Зазначимо, Олімпійські ігри стартують у Токіо з 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на Олімпіаді у Токіо представлять 157 атлетів у 25 видах спорту. Офіційна церемонія відкриття відбудеться 23 липня. Початок – о 14:00.

Нагадаємо, за день до офіційної церемонії відкриття Олімпіади до олімпійського селища завітав президент НОК Сергій Бубка. Кілька днів тому він розповідав «Главкому», що готовий особисто підтримати спортсменів і зняти зайве психологічне навантаження. Додав Сергій Назарович хвилювання чи таки зняв – дивіться у фоторепортажі.

Тим часом, телеканал «Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, показав у сюжеті карту Росії з окупованим Кримом. Щоправда, пізніше відео прибрали з публічного доступу.