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    Олімпіада в Токіо. Виступи українців в перший день змагань

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    Дарина Білодід побореться за медаль вже в перший день, коли розігруватимуться нагороди - Олімпіада в Токіо. Виступи українців в перший день змагань
    Дарина Білодід побореться за медаль вже в перший день, коли розігруватимуться нагороди
    Фото з відкритих джерел

    Фінали пройдуть у жіночому дзюдо, де фаворитом є киянка Дарина Білодід

    23 липня пройде відкриття Олімпіади, а вже наступного дня будуть розіграні перші нагороди. За медалі побореться дворазова чемпіонка світу киянка Дарина Білодід. Спортсменка місяць заліковувала травму, але тепер наче все в неї гаразд. Загалом 24 липня буде розіграно 11 комплектів медалей нагород. У кульовій стрільбі змагатимуться Олег Омельчук та Павло Коростильов, а в жіночій шаблі на доріжку вийде Олена Кривицька.

    02.30 – 10.30. Кульова стрільба. Чоловіки, пістолет, 10 м (Олег Омельчук, Павло Коростильов). Жінки, гвинтівка, 10 м

    05.00 – 12.15. Велоспорт, шосе. чоловіки

    07.50 – 10.00. Важка атлетика. Жінки – 49 кг

    08.15 – 11.25. Стрільба з лука. змішані команди

    11.00 – 13.40. Дзюдо. Чоловіки – 60 кг (Тарас Лесюк). Жінки – 48 кг (ДаринаБілодід)

    12.00 – 16.25. Фехтування. Чоловіча шабля. Жіноча шпага, індивідуальні (Олена Кривицька)

    13.00 – 16.40. Тхеквондо. Чоловіки – 58 кг. Жінки – 49 кг.

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    Теги: Олімпіада
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    Олімпіада в Токіо. Виступи українців в перший день змагань