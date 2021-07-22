Олімпіада в Токіо. Виступи українців в перший день змагань

Дарина Білодід побореться за медаль вже в перший день, коли розігруватимуться нагороди

Фінали пройдуть у жіночому дзюдо, де фаворитом є киянка Дарина Білодід

23 липня пройде відкриття Олімпіади, а вже наступного дня будуть розіграні перші нагороди. За медалі побореться дворазова чемпіонка світу киянка Дарина Білодід. Спортсменка місяць заліковувала травму, але тепер наче все в неї гаразд. Загалом 24 липня буде розіграно 11 комплектів медалей нагород. У кульовій стрільбі змагатимуться Олег Омельчук та Павло Коростильов, а в жіночій шаблі на доріжку вийде Олена Кривицька.

02.30 – 10.30. Кульова стрільба. Чоловіки, пістолет, 10 м (Олег Омельчук, Павло Коростильов). Жінки, гвинтівка, 10 м

05.00 – 12.15. Велоспорт, шосе. чоловіки

07.50 – 10.00. Важка атлетика. Жінки – 49 кг

08.15 – 11.25. Стрільба з лука. змішані команди

11.00 – 13.40. Дзюдо. Чоловіки – 60 кг (Тарас Лесюк). Жінки – 48 кг (ДаринаБілодід)

12.00 – 16.25. Фехтування. Чоловіча шабля. Жіноча шпага, індивідуальні (Олена Кривицька)

13.00 – 16.40. Тхеквондо. Чоловіки – 58 кг. Жінки – 49 кг.