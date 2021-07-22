Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади в Токіо
Ігри візьмуть старт 23 липня, прапор України понесуть ветерани
У п’ятницю, 23 липня, відбудеться офіційне відкриття літніх Олімпійських ігор. Офіційним траслятором Олімпіади в Україні є телеканал «UA: Перший». Також репортажі зі змагань анонсовані на платформі Oll.tv.
Відкриття Олімпіади пройде за зачиненими дверима. На ньому будуть присутні лише офіційні особи. Трансляція розпочнеться о 14:00.
Тим часом стало відомо, що прапор України понесуть Богдан Нікішин і Олена Костевич.
Загалом телетранслятор починатиме мовлення з Ігор о 3:00. Ранкова програма «Студія Токіо-2020» починатиметься о 10:30.
Далі – за програмою:
11:00 – трансляції денних сесій Олімпіади
16:00 – підсумки дня
18:30-21:00 – повтор ранкової сесії змагань
21:35 – дайджест «День Олімпійських ігор»
22:00 – повтор денний сесії Олімпіади
Олімпіада завершиться 8 серпня.
Про наші шанси читайте в матеріалі: Олімпіада «на карантині»: на які медалі можуть розраховувати українці.
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