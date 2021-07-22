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    Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади в Токіо

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    Олімпіаду переважно доведеться дивитися вночі - Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади в Токіо
    Олімпіаду переважно доведеться дивитися вночі
    Фото з відкритих джерел

    Ігри візьмуть старт 23 липня, прапор України понесуть ветерани

    У п’ятницю, 23 липня, відбудеться офіційне відкриття літніх Олімпійських ігор. Офіційним траслятором Олімпіади в Україні є телеканал «UA: Перший». Також репортажі зі змагань анонсовані на платформі Oll.tv.

    Відкриття Олімпіади пройде за зачиненими дверима. На ньому будуть присутні лише офіційні особи. Трансляція розпочнеться о 14:00.

    Тим часом стало відомо, що прапор України понесуть Богдан Нікішин і Олена Костевич.

    Загалом телетранслятор починатиме мовлення з Ігор о 3:00. Ранкова програма «Студія Токіо-2020» починатиметься о 10:30.

    Далі – за програмою:

    11:00 – трансляції денних сесій Олімпіади

    16:00 – підсумки дня

    18:30-21:00 – повтор ранкової сесії змагань

    21:35 – дайджест «День Олімпійських ігор»

    22:00 – повтор денний сесії Олімпіади

    Олімпіада завершиться 8 серпня.

    Про наші шанси читайте в матеріалі: Олімпіада «на карантині»: на які медалі можуть розраховувати українці.

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    Теги: Олімпіада
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    Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади в Токіо