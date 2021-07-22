Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади в Токіо

Ігри візьмуть старт 23 липня, прапор України понесуть ветерани

У п’ятницю, 23 липня, відбудеться офіційне відкриття літніх Олімпійських ігор. Офіційним траслятором Олімпіади в Україні є телеканал «UA: Перший». Також репортажі зі змагань анонсовані на платформі Oll.tv.

Відкриття Олімпіади пройде за зачиненими дверима. На ньому будуть присутні лише офіційні особи. Трансляція розпочнеться о 14:00.

Тим часом стало відомо, що прапор України понесуть Богдан Нікішин і Олена Костевич.

Загалом телетранслятор починатиме мовлення з Ігор о 3:00. Ранкова програма «Студія Токіо-2020» починатиметься о 10:30.

Далі – за програмою:

11:00 – трансляції денних сесій Олімпіади

16:00 – підсумки дня

18:30-21:00 – повтор ранкової сесії змагань

21:35 – дайджест «День Олімпійських ігор»

22:00 – повтор денний сесії Олімпіади

Олімпіада завершиться 8 серпня.

Про наші шанси читайте в матеріалі: Олімпіада «на карантині»: на які медалі можуть розраховувати українці.