Повний розклад змагань Олімпіади в Токіо: усі фінали і медалі

Кожного дня на Олімпійських іграх розігруватимуться більше 20 комплектів нагород

23 липня в Токіо візьмуть старт XXXII літні Олімпійські ігри. Трохи більше, ніж за два тижні, спортсмени розіграють 339 медалей в 40 видах спорту. Україна буде представлена у 26 видах програми. Боротьбу за медалі поведуть 157 наших олімпійців.

Повний розклад фіналів Олімпіади-2020 в Токіо

24 липня, субота. День перший – 11 комплектів нагород

25 липня, неділя. День другий – 18 комплектів нагород

26 липня, понеділок. День третій – 21 комплект нагород

27 липня, вівторок. День четвертий – 22 комплекти нагород

28 липня, середа. День п'ятий – 23 комплекти нагород

29 липня, четвер. День шостий – 17 комплектів нагород

30 липня, п'ятниця. День сьомий – 21 комплект нагород

31 липня, субота. День восьмий – 21 комплект нагород

1 серпня, неділю. День дев'ятий – 25 комплектів нагород

2 серпня, понеділок. День десятий – 22 комплекти нагород

3 серпня, вівторок. День одинадцятий – 24 комплекти нагород

4 серпня, середа. День дванадцятий – 17 комплектів нагород

5 серпня, четвер. День тринадцятий – 27 комплектів нагород

6 серпня, п'ятниця. День чотирнадцятий – 23 комплекти нагород

7 серпня, субота. День п'ятнадцятий – 34 комплекти нагород

8 серпня, неділя. День шістнадцятий – 13 комплектів нагород

24 липня, субота. День перший – 11 комплектів нагород

4:30. Стрільба. Жінки. Пневматична гвинтівка, 10 м. Фінал

5:00. Велоспорт. Шосе. Чоловіки. Групова гонка

7:50. Важка атлетика. Жінки. До 49 кг. Група А

8:15. Стрільба з лука. Мікст. Командна першість. Фінал

8:30. Стрільба. Чоловіки. Пневматичний пістолет, 10 м. Фінал

12:30. Дзюдо. Жінки. До 48 кг. Фінал

13.00. Дзюдо. Чоловіки. До 60 кг. Фінал

15:00. Фехтування. Жінки. Шпага. Фінал

15:45. Фехтування. Чоловіки. Шабля. Фінал

16:00. Тхеквондо. Жінки. До 49 кг. Фінал

16:15. Тхеквондо. Чоловіки. До 58 кг. Фінал

Дарина Білодід може боротися за медаль вже у перший день

25 липня, неділя. День другий – 18 комплектів нагород

4:30. Плавання. Чоловіки. 400 м комплекс. Фінал

4:55. Плавання. Чоловіки. 400 м вільний стиль. Фінал

5:00. Скейтбординг. Чоловіки. Вулиця. Фінал

5:00. Стрільба. Жінки. Пневматичний пістолет, 10 м. Фінал

5:15. Плавання. Жінки. 400 м комплекс. Фінал

6:00. Плавання. Жінки. Естафета 4х100 м вільний стиль. Фінал

07:00. Велоспорт. Шосе. Жінки. Групова гонка

7:45. Стрільба з лука. Жінки. Командна першість. Фінал

09:00. Стрибки у воду. Жінки. Синхронний трамплін 3 м. Фінал

09:00. Стрільба. Чоловіки. Пневматична гвинтівка, 10 м. Фінал

9:50. Важка атлетика. Чоловіки. До 61 кг. Група А

12:35. Дзюдо. Жінки. До 52 кг. Фінал

13.00. Дзюдо. Чоловіки. До 66 кг. Фінал

13:50. Важка атлетика. Чоловіки. До 67 кг. Група А

15:00. Фехтування. Жінки. Рапіра. Фінал

15:45. Фехтування. Чоловіки. Шпага. Фінал

16:00. Тхеквондо. Жінки. До 57 кг. Фінал.

16:15. Тхеквондо. Чоловіки. До 68 кг. Фінал.

Олексій Середа претендуватиме на нагороду

26 липня, понеділок. День третій - 21 комплект нагород

00:30. Триатлон. Чоловіки. Фінал

4:30. Плавання. Жінки. 100 м батерфляй. Фінал

5:00. Скейтбординг. Жінки. Вулиця. Фінал

5:20. Плавання. Чоловіки. 100 м брас. Фінал

5:30. Плавання. Жінки. 400 м вільний стиль. Фінал

6:20. Плавання. Чоловіки. Естафета 4х100 м вільний стиль. Фінал

07:00. Стрільба. Жінки. Скіт. Фінал

7:45. Стрільба з лука. Чоловіки. Командна першість. Фінал

09:00. Велоспорт. Маунтінбайк. Чоловіки. Крос-кантрі. Фінал

09:00. Стрибки у воду. Чоловіки. Синхронна вишка 10 м. Фінал

09:00. Стрільба. Чоловіки. Скіт. Фінал

9:30. Веслувальний слалом. Чоловіки. Каное-одиночка. Фінал

12:30. Дзюдо. Жінки. До 57 кг. Фінал

13.00. Дзюдо. Чоловіки. До 73 кг. Фінал

13.00. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Командне багатоборство. Фінал

13:50. Важка атлетика. Жінки. До 55 кг. Група А

15:00. Настільний теніс. Мікст. Фінал

15:00. Фехтування. Жінки. Шабля. Фінал

15:45. Фехтування. Чоловіки. Рапіра. Фінал

16:00. Тхеквондо. Жінки. До 67 кг. Фінал

16:15. Тхеквондо. Чоловіки. До 80 кг. Фінал

Каміла Конотоп дебютуватиме на Іграх

27 липня, вівторок. День четвертий – 22 комплекти нагород

00:30. Триатлон. Жінки. Фінал

3:58. Академічне веслування. Чоловіки. Четвірка парна. Фінал А

4:00. Академічне веслування. Жінки. Четвірка парна. Фінал А

4:50. Плавання. Чоловіки. 200 м вільний стиль. Фінал

5:00. Плавання. Жінки. 100 м на спині. Фінал

5:00. Стрільба. Пневматичний пістолет, 10 м. Мікст. Фінал

5:10. Плавання. Чоловіки. 100 м на спині. Фінал

5:20. Плавання. Жінки. 100 м брас. Фінал

09:00. Велоспорт. Маунтінбайк. Жінки. Крос-кантрі. Фінал

09:00. Стрибки у воду. Жінки. Синхронна вишка 10 м. Фінал

09:00. Стрільба. Пневматична гвинтівка, 10 м. Мікст. Фінал

9:30. Веслувальний слалом. Жінки. Байдарка-одиночка. Фінал

9:50. Важка атлетика. Жінки. До 59 кг. Група А

11:00. Кінний спорт. Виїздки. Командна першість. Спеціальна програма. Фінал

12:35. Дзюдо. Жінки. До 63 кг. Фінал

13.00. Дзюдо. Чоловіки. До 81 кг. Фінал

13:30. Фехтування. Жінки. Командна шпага. Фінал

13:45. Спортивна гімнастика. Жінки. Командне багатоборство. Фінал

13:50. Важка атлетика. Жінки. До 64 кг. Група А

14:00. Футбол. Фінал. T1 – T2

16:00. Тхеквондо. Жінки. Понад 67 кг. Фінал

16:15. Тхеквондо. Чоловіки. Понад 80 кг. Фінал

Діана Варінська єдиний український представник у багатоборство

28 липня, середа. День п'ятий – 23 комплекти нагород

3:18. Академічне веслування. Жінки. Двійка парна. Фінал А

3:30. Академічне веслування. Чоловіки. Двійка парна. Фінал A

3:50. Академічне веслування. Жінки. Четвірка парна. Фінал A

4:00. Серфінг. Жінки. Фінал

4:10. Академічне веслування. Чоловіки. Четвірка парна. Фінал A

4:40. Плавання. Жінки. 200 м вільний стиль. Фінал

4:55. Плавання. Чоловіки. 200 м батерфляй. Фінал

5:00. Серфінг. Чоловіки. Фінал

5:30. Велоспорт. Шосе. Жінки. Гонка з роздільним стартом

5:30. Велоспорт. Шосе. Чоловіки. Гонка з роздільним стартом

5:50. Плавання. Жінки. 200 м комплекс. Фінал

6:00. Плавання. Жінки. 1500 м вільний стиль. Фінал

6:20. Плавання. Чоловіки. Естафета 4х200 м вільний стиль. Фінал

09:00. Стрибки у воду. Чоловіки. Синхронний трамплін 3 м. Фінал

11:30. Кінний спорт. Виїздки. Індивідуальна першість. Довільна програма. Фінал

12.00. Регбі-7. Чоловіки. Фінал

12:25. Дзюдо. Жінки. До 70 кг. Фінал

12.50. Дзюдо. Чоловіки. До 90 кг. Фінал

13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Індивідуальне багатоборство. Фінал

13:30. Фехтування. Чоловіки. Командна шабля. Фінал

13:50. Важка атлетика. Чоловіки. До 73 кг. Група А

15:55. Баскетбол 3х3. Жінки. Фінал

16:25. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Фінал

Анатолій Будяк виступить у шосейній гонці

29 липня, четвер. День шостий – 17 комплектів нагород

3:18. Академічне веслування. Чоловіки. Двійка парна. Фінал A

3:30. Академічне веслування. Жінки. Двійка парна. Фінал А

3:50. Академічне веслування. Чоловіки – легка вага. Двійка парна. Фінал А

4:10. Академічне веслування. Жінки – легка вага. Двійка парна. Фінал А

4:30. Плавання. Чоловіки. 800 м вільний стиль. Фінал

4:40. Плавання. Чоловіки. 200 м брас. Фінал

5:20. Плавання. Жінки. 200 м батерфляй. Фінал

5:25. Плавання. Чоловіки. 100 м вільний стиль. Фінал

6:05. Плавання. Жінки. Естафета 4х200 м вільний стиль. Фінал

07:00. Стрільба. Жінки. Трап. Фінал

09:00. Стрільба. Чоловіки. Трап. Фінал

9:30. Гребний слалом. Жінки. Каное-одиночка. Фінал

12:25. Дзюдо. Жінки. До 78 кг. Фінал

12.50. Дзюдо. Чоловіки. До 100 кг. Фінал

13:45. Фехтування. Жінки. Командна рапіра. Фінал

13:50. Спортивна гімнастика. Жінки. Індивідуальне багатоборство. Фінал

15:00. Настільний теніс. Жінки. Одиночний розряд. Фінал

30 липня, п'ятниця. День сьомий – 21 комплект нагород

3:33. Академічне веслування. Жінки. Одинак. Фінал А

3:45. Академічне веслування. Чоловіки. Одинак. Фінал A

4:00. Велоспорт. BMX. Чоловіки. Фінал

4:00. Велоспорт. BMX. Жінки. Фінал

4:05. Академічне веслування. Жінки. Вісімка. Фінал А

4:25. Академічне веслування. Чоловіки. Вісімка. Фінал A

4:40. Плавання. Жінки. 200 м брас. Фінал

4:50. Плавання. Чоловіки. 200 м на спині. Фінал

5:00. Плавання. Жінки. 100 м вільний стиль. Фінал

5:15. Плавання. Чоловіки. 200 м комплекс. Фінал

6:00. Стрільба. Жінки. Пістолет, 25 м. Фінал

6:00. Теніс. Чоловіки. Парний розряд. Фінал

8:30. Стрибки на батуті. Жінки. Фінал

8:45. Пальба з лука. Жінки. Індивідуальна першість. Фінал

9:30. Гребний слалом. Чоловіки. Байдарка-одиночка. Фінал

12:25. Дзюдо. Жінки. Понад 78 кг. Фінал

13.00. Дзюдо. Чоловіки. Понад 100 кг. Фінал

13.00. Легка атлетика. Чоловіки. 10000 м. Фінал

13:30. Фехтування. Чоловіки. Командна шпага. Фінал

15:00. Настільний теніс. Чоловіки. Одиночний розряд. Фінал

Коу Лей може піднести сюрприз

31 липня, субота. День восьмий – 21 комплект нагород

1:30. Триатлон. змішана естафета

4:30. Плавання. Чоловіки. 100 м батерфляй. Фінал

4:40. Плавання. Жінки. 200 м на спині. Фінал

4:50. Плавання. Жінки. 800 м вільний стиль. Фінал

5:40. Плавання. Мікст. Комбінована естафета 4х100 м. Фінал

6:00. Стрільба. Трап. Мікст. Фінал

6:00. Теніс. Жінки. Одиночний розряд. Фінал

8:30. Стрибки на батуті. Чоловіки. Фінал

8:30. Стрільба. Жінки. Гвинтівка з трьох позицій, 50 м. Фінал

8:45. Стрільба з лука. Чоловіки. Індивідуальна першість. Фінал

9:30. Вітрильний спорт. Жінки. RS-X. Фінальна гонка

9:50. Важка атлетика. Чоловіки. До 81 кг. Група А

10:00. Вітрильний спорт. Чоловіки. RS-X. Фінальна гонка

12.00. Бадмінтон. Чоловіки. Парний розряд. Фінал

12.00. Регбі-7. Жінки. Фінал

13.00. Дзюдо. Командний мікст. Фінал

13.00. Легка атлетика. Чоловіки. Метання диску. Фінал

13.00. Легка атлетика. Жінки. 100 м. Фінал

13.00. Легка атлетика. Мікст. Естафета 4x400 м. Фінал

13:30. Фехтування. Жінки. Командна шабля. Фінал

13:50. Важка атлетика. Чоловіки. До 96 кг. Група А

Еліна Світоліна поїде за перемогою

1 серпня, неділю. День дев'ятий – 25 комплектів нагород

1:30. Гольф. Чоловіки. Фінальний раунд

3:10. Легка атлетика. Жінки. Штовхання ядра. Фінал

4:10. Велоспорт. BMX Фрістайл. Жінки. Фінал

4:10. Велоспорт. BMX Фрістайл. Чоловіки. Фінал

4:30. Плавання. Чоловіки. 50 м вільний стиль. Фінал

4:40. Плавання. Жінки. 50 м вільний стиль. Фінал

4:45. Плавання. Чоловіки. 1500 м вільний стиль. Фінал

5:30. Плавання. Жінки. Комбінована естафета 4х100 м. Фінал

5:40. Плавання. Чоловіки. Комбінована естафета 4х100 м. Фінал

6:00. Теніс. Чоловіки. Одиночний розряд. Фінал

6:00. Теніс. Жінки. Парний розряд. Фінал

6:00. Теніс. Мікст. Фінал

07:00. Бадмінтон. Змішані пари. Фінал

09:00. Стрибки у воду. Жінки. Трамплін 3 м. Фінал

9:30. Вітрильний спорт. Жінки. Лазер Радиал. Фінальна гонка

10:00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Лазер. Фінальна гонка

11:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Вільні вправи. Фінал

11:45. Спортивна гімнастика. Жінки. Опорний стрибок. Фінал

12:30. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Кінь. Фінал

13.00. Легка атлетика. Чоловіки. Стрибки у висоту. Фінал

13.00. Легка атлетика. Чоловіки. 100 м. Фінал

13.00. Легка атлетика. Жінки. Потрійний стрибок. Фінал

13:15. Спортивна гімнастика. Жінки. Різновисокі бруси. Фінал

13:45. Фехтування. Чоловіки. Командна рапіра. Фінал

13:50. Важка атлетика. Жінки. До 76 кг. Група А

14:30. Бадмінтон. Жінки. Одиночний розряд. Фінал

2 серпня, понеділок. День десятий – 22 комплекти нагород

3:00. Легка атлетика. Жінки. 100 м з бар'єрами. Фінал

3:00. Легка атлетика. Чоловіки. Стрибки в довжину. Фінал

07:00. Бадмінтон. Жінки. Парний розряд. Фінал.

7:30. Стрільба. Чоловіки. Швидкісний пістолет, 25 м. Фінал

09:00. Стрільба. Чоловіки. Гвинтівка з трьох позицій, 50 м. Фінал

9:30. Вітрильний спорт. Жінки. 49-й. Фінальна гонка

9:50. Важка атлетика. Жінки. До 87 кг. Група А

10:00. Вітрильний спорт. Чоловіки. 49-й. Фінальна гонка

11:00. Кінний спорт. Триборство. Індивідуальна першість. Конкур. Фінал

11:00. Кінний спорт. Триборство. Командна першість. Конкур. Фінал

11:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Кільця. Фінал

11:45. Спортивна гімнастика. Жінки. Вільні вправи. Фінал

12.00. Велоспорт. Трек. Жінки. Командний спринт. Фінал

12:30. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Опорний стрибок. Фінал

13.00. Легка атлетика. Чоловіки. 3000 м стипль-чез. Фінал

13.00. Легка атлетика. Жінки. Метання диску. Фінал

13.00. Легка атлетика. Жінки. 5000 м. Фінал

13:35. Греко-римська боротьба. Чоловіки. До 60 кг. Фінал

13:50. Важка атлетика. Жінки. Понад 87 кг. Група А

14:00. Бадмінтон. Чоловіки. Одиночний розряд. Фінал.

14:15. Греко-римська боротьба. Чоловіки. До 130 кг. Фінал

15:15. Вільна боротьба. Жінки. До 76 кг. Фінал

Алла Белінська добре налаштована на боротьбу

3 серпня, вівторок. День одинадцятий – 24 комплекти нагород

3:00. Легка атлетика. Чоловіки. 400 м з бар'єрами. Фінал

3:00. Легка атлетика. Жінки. Стрибки в довжину. Фінал

5:00. Бокс. Жінки. До 57 кг. Фінал

5:30. Веслування на байдарках і каное. Жінки. Байдарка-одиночка. 200 м. Фінал

6:00. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки. Каное-двійка. 1000 м. Фінал

6:30. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки. Байдарка-одиночка. 1000 м. Фінал

07:00. Веслування на байдарках і каное. Жінки. Байдарка-двійка. 500 м. Фінал

8:30. Вітрильний спорт. Чоловіки. 470. Фінальна гонка

09:00. Вітрильний спорт. Мікст. Накрити 17. Фінальна гонка

09:00. Стрибки у воду. Чоловіки. Трамплін 3 м. Фінал

11:00. Бокс. Чоловіки. До 69 кг. Фінал.

11:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Паралельні бруси. Фінал

11:05. Велоспорт. Трек. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал.

11:35. Велоспорт. Трек. Чоловіки. Спринт. Фінал.

11:45. Спортивна гімнастика. Жінки. Колода. Фінал

12:30. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Перекладина. Фінал

13.00. Легка атлетика. Жінки. 800 м. Фінал

13.00. Легка атлетика. Чоловіки. Стрибки з жердиною. Фінал

13.00. Легка атлетика. Жінки. Метання молота. Фінал

13.00. Легка атлетика. Жінки. 200 м. Фінал

13:35. Греко-римська боротьба. Чоловіки. До 77 кг. Фінал

13:50. Важка атлетика. Чоловіки. До 109 кг. Група А

14:15. Греко-римська боротьба. Чоловіки. До 97 кг. Фінал

15:15. Вільна боротьба. Жінки. До 68 кг. Фінал

4 серпня, середа. День дванадцятий – 17 комплектів нагород

00:30. Плавання. Жінки. Відкрита вода 10 км

3:00. Легка атлетика. Жінки. 400 м з бар'єрами. Фінал

5:00. Скейтбординг. Жінки. Парк. Фінал

08:00. Бокс. Чоловіки. До 81 кг. Фінал

8:30. Вітрильний спорт. Жінки. 470. Фінальна гонка

09:00. Вітрильний спорт. Чоловіки. 470. Фінальна гонка

11:45. Велоспорт. Трек. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал.

12:30. Легка атлетика. Жінки. 3000 м стіпл-чез. Фінал

12:30. Легка атлетика. Чоловіки. 800 м. Фінал

12:30. Легка атлетика. Чоловіки. Метання молота. Фінал

12:30. Легка атлетика. Чоловіки. 200 м. Фінал

13.00. Кінний спорт. Конкур. Індивідуальна першість. Фінал

13:30. Синхронне плавання. Дуети. Фінал

13:35. Греко-римська боротьба. Чоловіки. До 67 кг. Фінал

13:50. Важка атлетика. Чоловіки. Понад 109 кг. Група А

14:15. Греко-римська боротьба. Чоловіки. До 87 кг. Фінал

15:15. Вільна боротьба. Жінки. До 62 кг. Фінал

Михайло Кохан буде наймолодшим у секторі для метання молота

5 серпня, четвер. День тринадцятий – 27 комплектів нагород

00:30. Плавання. Чоловіки. Відкрита вода 10 км

3:00. Легка атлетика. Чоловіки. Потрійний стрибок. Фінал

3:00. Легка атлетика. Чоловіки. Штовхання ядра. Фінал

3:00. Легка атлетика. Чоловіки. 110 м з бар'єрами. Фінал

5:00. Скейтбординг. Чоловіки. Парк. Фінал

5:30. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки. Байдарка-одиночка. 200 м. Фінал

6:00. Веслування на байдарках і каное. Жінки. Каное-одиночка. 200 м. Фінал

6:30. Веслування на байдарках і каное. Жінки. Байдарка-одиночка. 500 м. Фінал

07:00. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки. Байдарка-двійка. 1000 м. Фінал

08:00. Бокс. Чоловіки. До 57 кг. Фінал

09:00. Стрибки у воду. Жінки. Вишка 10 м. Фінал

10:30. Легка атлетика. Чоловіки. Ходьба 20 км

11:30. Скелелазіння. Чоловіки. Фінал

11:45. Велоспорт. Трек. Жінки. Кейрін. Фінал

11:55. Велоспорт. Трек. Чоловіки. Омніум. Гонка за очками. Фінал

13.00. Легка атлетика. Жінки. Стрибки з жердиною. Фінал

13.00. Легка атлетика. Чоловіки. 400 м. Фінал

13.00. Легка атлетика. Десятиборстві. 1500 м

13.00. Легка атлетика. Семиборстві. 800 м

13.00. Хокей на траві. Чоловіки. Фінал

13:15. Карате. Жінки. Ката. Фінал

13:30. Настільний теніс. Жінки. Командний розряд. Фінал

13:35. Вільна боротьба. Чоловіки. До 57 кг. Фінал

14:00. Карате. Чоловіки. Куміте. До 67 кг. Фінал

14:15. Вільна боротьба. Чоловіки. До 86 кг. Фінал

14:15. Карате. Жінки. Куміте. До 55 кг. Фінал

15:15. Вільна боротьба. Жінки. До 57 кг. Фінал

6 серпня, п'ятниця. День чотирнадцятий – 23 комплекти нагород

23:30. Легка атлетика. Чоловіки. Ходьба 50 км

5:00. Пляжний волейбол. Жінки. Фінал

5:00. Футбол. Жінки. Фінал

08:00. Бокс. Чоловіки. До 91 кг. Фінал

10:30. Легка атлетика. Жінки. Ходьба 20 км

11:15. Велоспорт. Трек. Жінки. Медісон. Фінал

11:30. Скелелазіння. Жінки. Фінал

12.00. Велоспорт. Трек. Чоловіки. Спринт. Фінал

13.00. Сучасне п'ятиборство. Жінки. Біг + стрільба

13.00. Хокей на траві. Жінки. Фінал

13:15. Карате. Чоловіки. Ката. Фінал

13:30. Настільний теніс. Чоловіки. Командний розряд. Фінал

13:35. Вільна боротьба. Чоловіки. До 74 кг. Фінал

13:50. Легка атлетика. Чоловіки. 5000 м. Фінал

13:50. Легка атлетика. Жінки. 400 м. Фінал

13:50. Легка атлетика. Жінки. 1500 м. Фінал

13:50. Легка атлетика. Жінки. Метання списа. Фінал

13:50. Легка атлетика. Жінки. Естафета 4x100 м. Фінал

13:50. Легка атлетика. Чоловіки. Естафета 4x100 м. Фінал

14:00. Карате. Жінки. Куміте. До 61 кг. Фінал

14:15. Вільна боротьба. Чоловіки. До 125 кг. Фінал

14:15. Карате. Чоловіки. Куміте. До 75 кг. Фінал

15:15. Вільна боротьба. Жінки. До 53 кг. Фінал

Цотне Рогава - боксер-важковаговик

7 серпня, субота. День п'ятнадцятий – в 34 комплекти нагород

1:00. Легка атлетика. Жінки. Марафон

1:30. Гольф. Жінки. Фінальний раунд

5:00. Пляжний волейбол. Чоловіки. Фінал

5:10. Веслування на байдарках і каное. Жінки. Каное-двійка. 500 м. Фінал

5:30. Баскетбол. Чоловіки. Фінал

5:35. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки. Каное-одиночка. 1000 м. Фінал

6:00. Веслування на байдарках і каное. Жінки. Байдарка-четвірка. 500 м. Фінал

6:25. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки. Байдарка-четвірка. 500 м. Фінал

08:00. Бокс. Чоловіки. До 52 кг. Фінал

08:00. Бокс. Чоловіки. До 75 кг. Фінал

08:00. Бокс. Жінки. До 51 кг. Фінал

08:00. Бокс. Жінки. До 69 кг. Фінал

09:00. Стрибки у воду. Чоловіки. Вишка 10 м. Фінал

9:20. Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство. Фінал

10:30. Водне поло. Жінки. Фінал

10:55. Велоспорт. Трек. Чоловіки. Медісон. Фінал

12.00. Карате. Жінки. Куміте. Понад 61 кг. Фінал

12:30. Карате. Чоловіки. Куміте. Понад 75 кг. Фінал

13.00. Бейсбол. Плей-офф. Фінал. W8 - W7 (Матч №10)

13.00. Кінний спорт. Конкур. Командна першість. Фінал

13.00. Легка атлетика. Жінки. Стрибки у висоту. Фінал

13.00. Легка атлетика. Жінки. 10000 м. Фінал

13.00. Легка атлетика. Чоловіки. 1500 м. Фінал

13.00. Легка атлетика. Чоловіки. Метання списа. Фінал

13.00. Легка атлетика. Жінки. Естафета 4x400 м. Фінал

13.00. Легка атлетика. Чоловіки. Естафета 4x400 м. Фінал

13.00. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки. Біг + стрільба

13:30. Синхронне плавання. Групи. Довільна програма. Фінал

13:45. Вільна боротьба. Чоловіки. До 65 кг. Фінал

14:15. Вільна боротьба. Чоловіки. До 97 кг. Фінал

14:30. Футбол. Чоловіки. Фінал

15:00. Вільна боротьба. Жінки. До 50 кг. Фінал

15:00. Гандбол. Чоловіки. Фінал

15:15. Волейбол. Чоловіки. Фінал

8 серпня, неділя. День шістнадцятий – 13 комплектів нагород

1:00. Легка атлетика. Чоловіки. Марафон

5:00. Художня гімнастика. Групове багатоборство. Фінал

5:20. Велоспорт. Трек. Жінки. Спринт. Фінал

5:30. Баскетбол. Жінки. Фінал

6:00. Велоспорт. Трек. Чоловіки. Кейрін. Фінал

6:25. Велоспорт. Трек. Жінки. Омніум. Гонка за очками (фінал)

7:30. Волейбол. Жінки. Фінал

08:00. Бокс. Жінки. До 60 кг. Фінал

08:00. Бокс. Жінки. До 75 кг. Фінал

08:00. Бокс. Чоловіки. До 63 кг. Фінал

08:00. Бокс. Чоловіки. Понад 91 кг. Фінал

09:00. Гандбол. Жінки. Фінал

10:30. Водне поло. Чоловіки. Фінал