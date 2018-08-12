Українські марафонці не зуміли потрапити навіть до топ-10 на чемпіонаті Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФЛАУ

Ігор Олефіренко показав на фініші 14-й результат

Останній день чемпіонату Європи з легкої атлетики розпочався зі змагань марафонців, які, крім нагород континентальної першості, також боролися за Кубок Європи з марафону.

Як інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України, мало хто з українців може занести собі виступ у Берліні в актив.

Найкращий результат показав Ігор Олефіренко з Київщини, який фінішував 14-м з часом 2:16:35.

Олександр Сітковський у підсумку став 24-м (2:18:52), Ігор Русс – 32-м (2:19:39), Юрій Русюк – 35-м (2:19:49), Дмитро Лашин зійшов на 27-му кілометрі.

У жінок справи були не набагато кращими. Перед останніми 10 км відставання найкращої з українко Ольги Котовської від лідерів складало більше чотирьох хвилин.

У підсумку вона відстала він чемпіонки, білоруски Ольги Мазурьонок майже на 10 хвилин – 2:35:56 – 19-те місце.

Дар’я Михайлова – 25-та (2:38.30), Віра Овчарук – 38-ма (2:46.45), Вікторія Хапіліна зійшла за 10 км до фінішу.

У командному заліку українська чоловіча марафонська команда стала восьмою, жіноча – сьомою.