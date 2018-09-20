Українські паралімпійці повернулися з двома медалями з чемпіонату Європи з бочча



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На рахунку українці срібло та бронза

Другий у цьому році європейський регіональний відкритий чемпіонат з бочча – BISFed 2018 Poznan Regional Open – пройшов у місті Познань (Польща) 5-12 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

У змаганнях взяли участь 72 спортсмена з 13-ти країн Європи.

Національна паралімпійська збірна команда з бочча була представлена у п’яти із семи дисциплін.

Українці змагалися індивідуальних (BC1, BC2, BC4), командних (BC1 / BC2) і парних (BC4) дисциплінах.

Зазначається, що українська команда показала достойний результат, виборовши одну срібну й одну бронзову медалі.

За результатами змагань Владислав Кухта завоював срібну медаль в індивідуальній дисципліні BC1, а у парних BC4 Артем Колінько, Юрій Духно, Андрій Окулов стали бронзовими призерами.

Команда ВР1 / ВС2 (Мороз Андрій, Кухта Владислав, Нафігов Микита, Пелих Яна, Кравченко Світлана) зупинилася за крок до бронзи, програвши поєдинок за третє місце полякам.