Українські пауерліфтери зібрали 15 нагород на чемпіонаті Європи у Франції



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Фото: Національна федерація пауерліфтингу України

Дев'ять з цих нагород виявилися золотими

9-12 серпня у французькому Мерігнаку проходив чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед дорослих, юніорів і юнаків.

Успішною першість стала для української збірної, яка виборола 15 нагород, з них – дев’ять найвищого ґатунку, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

Титули континентальних чемпіонів серед дорослих у класичному жимі лежачи завоювали Сергій Пахоменко (105 кг) та Іван Чупринко (74 кг.) Крім того, Іван став автором нового світового рекорду – 212,5 кг.

Володимир Цатурян (74 кг) і Білоусова Тетяна (+84 кг) здобули срібло, Ірина Воробйова (72 кг) і Тетяна Щавінська (47 кг) – бронзу.

Хороший медальний доробок до медальної скарбнички «синьо-жовтої» збірної внесли юніори.

Михайло Малкуш (59 кг), Назар Ленківський (93 кг), Владислав Комар (105 кг), Анна Рикун (57 кг) стали найсильнішими у своїх вагових категоріях та завоювали золоті нагороди першості.

Вадим Яржемський (74 кг) піднявся на другу сходинку п’єдесталу.

Серед юнаків чемпіонами Європи стали Кристина Леоненко (43 кг), Катерина Купаєва (63 кг) та Ігор Оробець (93 кг).

Наталія Яременко (47 кг) здобула титул віце-чемпіонки.