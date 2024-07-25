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Українські спортсмени присвятять свій виступ на Олімпіаді жертвам війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українські спортсмени присвятять свій виступ на Олімпіаді жертвам війни
Фехтувальниця Ольга Харлан поділилася емоціями після приїзду в Париж
фото з відкритих джерел

Харлан: «Ми боремося і виступаємо за тих, хто не може приїхати сюди, бо їх вбила Росія»

Українські спортсмени боротимуться за тих, хто загинув через війну, яку розв'язала Росія на території України. Про це заявила фехтувальниця Ольга Харлан, повідомляє «Чемпіон».

«Підготовка була важкою. Ми готуємося, ще є три дні до Олімпійських ігор. Сезон-2023/2024 був вдалим для нас і хочеться завершити його вдало, тому що ми це робимо для нашої країни. Це дуже важливо зараз. По-перше, ми боремося і виступаємо за тих, хто не може приїхати сюди, бо їх вбила Росія – це присвячується їм, а також захисникам, захисницям і спортсменам, які нас там захищають», – сказала Харлан.

Крім того, спортсменка розповіла про підготовку та перші враження від приїзду на Олімпіаду. 

«Ми всі готувалися не вдома, але кожна з нас має родину в Україні та ми їх дуже давно не бачили. Нам пощастило з якогось моменту, нам випала така можливість тренуватися закордоном спокійно, але все ж таки наші родини там. Інколи ми приїжджаємо додому, дівчата, мабуть, частіше ніж я. Ми на Олімпійських іграх, звісно нервуємо, але готові, все буде добре. Те що можу помітити за перші пів години після приїзду – це дуже гарний будинок. Дуже приємно бачити малюнки, дякую діткам, хто намалював, зігріває серце. Поки що це все, загалом класно, ми сповнені гарним настроєм», – розповіла вона.

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, тенісистка Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.

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Теги: Ольга Харлан спорт Олімпіада олімпійські ігри війна

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