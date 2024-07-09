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Стало відомо, скільки українських спортсменів поїдуть на Олімпіаду в Парижі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки українських спортсменів поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року
фото з відкритих джерел

Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів в історії на Олімпійських іграх

Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Про це на пресконференції заявив президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.

«Загалом нині ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які братимуть участь в Олімпійських іграх. Все, вже закінчили ми наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії. Вчора ми вже подали заявку до Міжнародного олімпійського комітету щодо складу нашої команди, хто буде брати участь в Олімпійських іграх», – сказав він.

За словами Гутцайта, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Президент НОК також наголосив, що російські та білоруські спортсмени майже не будуть представлені на Олімпійських іграх в Парижі, чого вдалося досягти постійною роботою України з викриття атлетів із цих країн у підтримці війни.

«Я вважаю це перемогою України, перемогою всіх тих, хто працював, що росіян і білорусів майже не буде на Олімпійських іграх. Не буде їхньої присутності, у них не буде гімну, вони будуть окремими командами, їх не буде на відкритті Олімпійських ігор... Вони будуть непомітні на Олімпійських іграх», – сказав Гутцайт.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив з офіційною заявою, в якій спростував повідомлення про можливе скасування літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: Олімпіада Збірна України олімпійські ігри спорт Париж

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