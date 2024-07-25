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Відкриття Олімпійських Ігор-2024: стало відомо, хто нестиме прапор України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відкриття Олімпійських Ігор-2024: стало відомо, хто нестиме прапор України
фото: Еліна Світоліна/Instagram

Церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться в п'ятницю, 26 липня

Тенісистка Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024. Про це Світоліна повідомила в ексклюзивному коментарі «Суспільне Спорт» у Парижі.

Церемонія відкриття Ігор-2024 відбудеться в п'ятницю, 26 липня. Її початок – о 20:30. 

До відома, українська тенісистка Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над китаянкою Ван Сіньюй у 1/8 фіналу Вімлбдонського турніру. Зокрема, Світоліна – єдина українка, що пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону-2024.

Раніше повідомлялося, що речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка зазначив в коментарі телеканалу «Еспресо», що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі. За словами речника Національного олімпійського комітету України, перебуваючи в Олімпійському селищі, вони до останнього не знають всіх деталей та подробиць церемонії відкриття, їх не повідомляють з метою безпеки.

Нагадаємо, уже завтра, 26 липня, відбудеться церемонія відкриття Олімпійських Ігор-2024, яка пройде на річці Сені та стане революційною, адже атлети не йтимуть з прапорами, а пливтимуть на човнах. 

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Теги: Еліна Світоліна олімпійські ігри

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