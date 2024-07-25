Через терни – у Париж. Неймовірні історії українців, які під час війни здобули олімпійські ліцензії

Травми, несправедливе суддівство, втрата надії… П’ять історій про перемогу над собою…

Успіх у професійному спорті – це поєднання багатьох факторів: наполегливість, талант, вміння аналізувати помилки, берегтися від травм, фінансова підтримка…

«Главком» знайомить своїх читачів з українськими олімпійцями, які отримали путівку всупереч багатьом перепонам.

Вони представлятимуть Україну на головному спортивному змаганні планети у найскладніший для нашої держави час.

Вікторія Ус

веслувальний слалом

У 2016-му під час Олімпіади у Ріо вся спортивна Україна дізналася про існування такого виду спорту, як веслувальний слалом. Першою представницею в олімпійській історії нашої країни у цій дисципліні випала честь бути Вікторії Ус, яка на своїх дебютних Іграх посіла 12-те місце.

Цей виступ надав впевненості Вікторії, і вже у 2019 році вона виборола дебютну для себе нагороду Кубків світу. Тоді, у Любляні, вона стала третьою в змаганні байдарочниць.

Проте Ус не зупинилася лише на виступах у своєму сильному виді, а продовжила тренуватися і в каное, яке увійшло до програми Олімпійських Ігор-2020. Це позначилося на її результатах, адже вже наступного року вона зійшла на п'єдестал у французькому По і в байдарці (третє місце), і в каное (друге місце). На своїй другій Олімпіаді Вікторія змогла вийти одразу до двох фіналів, посівши сьоме місце в каное та восьме у байдарці.

Однак і це не було максимумом спортсменки, бо на Олімпійських Іграх-2024 з'являються змагання в ще одному виді слалому – байдарці-кросі, який передбачає одночасний, а не послідовний сплав по каналу чотирьох веслувальниць. Розуміючи, що це доволі непередбачуваний і небезпечний вид, Вікторія усе ж приступила до тренувань і в новій дисципліні. Зокрема, у Кракові вона здобула бронзу Кубка світу-2022 та виграла золото Європейських Ігор-2023.

Проте останні декілька сезонів змусили суттєво замислитися нашу веслувальницю про те, чи варто продовжувати кар'єру. До початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року додалися ушкодження та травми Вікторії. З одним з таких пошкоджень вона виступала на цьогорічному Чемпіонаті Європи, де змогла посісти п'яте місце.

Вікторія поділилася з «Главкомом» згадками про континентальну першість. «Тоді, я ще не знала, що в мене перелом. Враховуючи серйозність травми, була дуже рада вийти у фінал з другого місця та завершити чемпіонат п’ятою», – згадує Ус

Зараз українська спортсменка пройшла відновлення та готова боротися за високі позиції на Олімпіаді у Парижі.

Олександр Товкай

сучасне п'ятиборство

Сучасне п'ятиборство має досить сильну школу підготовки в Україні: срібна нагорода Олімпіади-2016 Павла Тимощенка та звання чемпіонки світу-2011 Вікторію Терещук – цьому докази. Проте цього олімпійського циклу в України з'явився новий лідер – Олександр Товкай.

П'ятиборець розпочав свою міжнародну кар'єру ще 2014 року, утім перші серйозні результати почали з'являтися після 2021-го. Олександр виграв престижні юніорські змагання в Польщі та став другим у Литві. Уже у 2023 році Товкай увійшов до складу команди України на Європейських Іграх, які були відбірковим стартом до Олімпіади. Українець чудово проявив себе у попередніх змаганнях, кваліфікувавшись до фіналу особистої першості. Для здобуття олімпійської перепустки йому треба було обійти декількох конкурентів з інших країн, і він з цим впорався – 12 місця було достатньо для Олімпіади.

Олександр після сенсаційного успіху зазначав, що з дитинства мріяв відібратися на головний спортивний форум, тому він був дуже задоволений своїм виступом. Однак тоді він ще не знав, що головний успіх прийде зовсім скоро.

У липні цього року відбувся Чемпіонат Європи з сучасного п'ятиборства, який був останнім стартом перед Олімпійськими Іграми. Олександру Товкаю вдалося вибороти на турнірі в Угорщині одразу три нагороди: золото в особистій першості, срібло в командній та бронзу в естафетній. Спортсмен став першим в історії України чемпіоном континентальної першості в індивідуальному старті у чоловіків. На фініші він випередити чинного на той момент володаря європейського золота Джорджіо Малана.

Своїми емоціями від тріумфу на Чемпіонаті Європи Олександр в ексклюзивному коментарі поділився з «Главкомом»: «Я про це (золото Чемпіонату Європи – «Главком») мріяв! Але якби мені рік тому, до Європейських Ігор, сказали б, що я виграю чемпіонат Європи, здобуду срібло Чемпіонату світу в естафеті та ще дві медалі континенальної першості, то я, напевно, у це не повірив. Але мрії здійснюються, і я собі це довів».

Аліна Грушина

боротьба

Спортивна боротьба є одним з медальних видів спорту для України на Олімпіадах. За всі роки участі українців було здобуто 18 нагород, зокрема й чотири золота. Однією з претенденток на нагороди на майбутньому форумі в Парижі буде Аліна Грушина.

Кар'єра борчині є дуже успішною: вона дворазова чемпіонка Європи, призерка Чемпіонату світу. Аліна мала брати участь в Олімпійських Іграх-2020 у Токіо, та отримала прикру травму і була змушена пропустити цей старт.

Утім, ця прикрість не зламала Аліну. У тому ж 2021 році дівчина виграла титул чемпіонки світу серед спортсменок до 23 років у Сербії. Тоді вона поклала на лопатки всіх опоненток на шляху до фіналу, а у поєдинку за золото у принциповій дуелі здолала росіянку.

2022 рік став для неї найуспішнішим: Аліна виграла дебютне золото Чемпіонату Європи, а також зійшла на подіум на дорослій світовій першості. Вона додавала у своїй боротьбі і вже наступного року могла б боротися за своє перше золото світових першостей. Проте знову страшна травма – Аліна пошкодила коліно, через що вибула просто перед Чемпіонатом світу 2023 року на довгий термін. Проблеми зі здоров'ям позначилися на наступних перспективах Грушиної відібратися на Олімпіаду: через це вона не змогла взяти ліцензію, адже поступилася у двох поєдинках на останніх секундах представницям країн-терористок Росії та Білорусі. В останній кваліфікаційній сутичці Аліна у Туреччині була вилучена через суперечливе рішення судді дати їй третє попередження за начебто торкання волосся суперниці.

Однак, Грушина отримала шанс виступити на Олімпіаді після того, як було відсторонено представниць РФ та Білорусі, які підтримували війну проти України. Це дозволило дівчині отримати місце на головному старті чотириріччя.

Пропуск світової та континентальної першості означає, що українка не буде в числі восьми найбільш рейтингових учасниць Олімпіади. Тому вона може зустрітися у першому ж раунді з сильною опоненткою, однак Аліна готова показати боротися у Франції.

«Можливо, це навіть краще, що я не знаю, з ким змагатимусь точно. Адже зараз менше хвилювань та більш спокійна підготовка. Якщо я хочу перемагати та мати олімпійську медаль, то мене не має хвилювати посів суперниці, адже потрібно буде перемагати кожну», – зазначила Грушина у коментарі «Главкому».

Чоловіча байдарка-четвірка: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін

веслування

Українські представники байдарки серед чоловіків востаннє змагалися на Олімпіаді у 2000 році. Зараз же веслувальникам підкорилося значне досягнення – вони змогли відібратися в Париж у байдарці-четвірці.

Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін здивували всіх своєю тріумфальною появою на міжнародній арені у 2021 році. Вони здобули золото чемпіонату світу в Копенгагені в олімпійській дисципліні байдарці-четвірці (500 метрів). Тоді вони випередили країни з сильними екіпажами: Словаччину, Угорщину, Іспанію та інших. Для України це золото було другим в історії серед чоловічих байдарок-четвірок і перше в дисципліні, яка була включена до програми Олімпіад.

Підтвердили свій статус одних з фаворитів цього виду спорту українці на світовій першості 2022 року у канадійському Галіфаксі. Незважаючи на суттєву різницю у годинних поясах між Україною та Канадою, Energy Circle (таку назву своєму екіпажу дали Олег, Дмитро, Ігор та Іван) фінішував третім. Повторили вони успіх і 2023 року: у німецькому Дуйсбурзі четвірка прийшла третьою, здобувши бронзу та ліцензію на Олімпіаду.

«В одиночних човнах хлопці всі змагалися між собою, мали медалі різних міжнародних стартів. Перед чемпіонатом світу-2021 змогли нарешті всі зібратися в один екіпаж і побачили, що разом є можливість показувати хороші результати. Вирішили цей екіпаж протестувати у Данії (на переможному чемпіонаті світу – «Главком»), і там вже все стало зрозуміло», – розповіли «Главкому» в Energy Circle про історію створення свого екіпажу.

Людмила Оляновська

легка атлетика

Легка атлетика є ще одним традиційно сильним видом спорту для України: на Олімпіадах наші спортсмени здобували нагороди у бігу, естафетах, стрибках, метаннях та багатоборстві. Проте серед 18 нагород наразі немає жодної у представників ходьби. Спробує змінити цю тенденцію одна з найтитулованіших українських ходунок - Людмила Оляновська.

Гучно про себе скороходка заявила у 2013 році, коли у 20 років виграла Чемпіонат Європи серед молоді, а також увійшла до десятки на дорослому чемпіонаті світу. Уже наступного року вона здобула срібло дорослої континентальної першості, а через два роки, у Пекіні, стала бронзовою призеркою чемпіонату світу.

За таких умов Оляновська могла претендувати на медаль Олімпіади-2016 в Ріо, однак після бронзи світової першості у її крові було знайдено стероїдний препарат мета. Через це вона була відсторонена від змагань до 2019 року, втративши шанси виступити у Бразилії.

Повноцінно повернулася легкоатлетка на початку 2020 року, виконавши олімпійський норматив на першому ж старті у Туреччині. Це дало змогу їй усе ж таки виступити на головному спортивному форумі у Токіо. На жаль, виступ у Японії для Людмили не склався: вона фінішувала у п'ятому десятку, маючи серйозні проблеми з акліматизацією. Той результат суттєво вдарив по психологічному стану спортсменки, ставлячи перед нею питання, чи варто продовжувати кар'єру.

Цього ж року Людмила вдруге у кар’єрі здобула медаль континентальної першості: після четвертого місця на Об'єднаному чемпіонаті Європи в Мюнхені, Оляновська здивувала вболівальників своїм потужним фінішом на Олімпійському стадіоні в Римі.

Тоді вона фінішним спуртом змогла обійти іспанську скороходку, яка вже з прапором святкувала бронзову медаль. Однак, наша спортсменка боролася до останнього метра дистанції і виграла. Фініш Людмили Оляновської став одним з найбільш обговорюваних моментів континентальної першості в Італії.

🥉Українська легкоатлетка здобула першу нагороду для збірної на Євро-2024



Яскраве відео з фінішу



Джерело: Ukrainian Sport TV pic.twitter.com/4GJMZPCWTB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2024

«Бронза, звичайно, дуже приємна, але впевненості мені додав результат, який я не могла пройти вже давно. І саме на Чемпіонаті Європи мені це вдалося зробити!», – розпила Людмила «Главкому» про свій успіх на континентальній першості.

Всі герої матеріалу «Главкома» боротимуться за нагороди Олімпійських Ігор, які стартують вже 26 липня, а підійдуть до завершення 11 серпня.

Для когось зі спортсменів це буде дебют на такому рівні, а хтось уже мав олімпіадний досвід. Проте усіх об’єднує жага до перемоги та бажання якомога краще представити Україну!

Щиро бажаємо їм успіху в цьому.

Ілля Мандебура, для «Главкома»