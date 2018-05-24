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    Українські ветерани виграли вісім нагород на першості Європи з бігу та ходьби

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    Фото ФЛАУ - Українські ветерани виграли вісім нагород на першості Європи з бігу та ходьби
    Фото ФЛАУ

    Українські медалі чемпіонату континенту категорії «Мастерсз» з позастадіонних видів

    18-20 травня в Аліканте проходив чемпіонат Європи категорії «Мастерз» з позастадіонних видів легкої атлетики.

    Традиційно успішно на ньому виступили українці, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Антоніна Тишко (вікова категорія 70+) брала участь у двох дисциплінах. Зі спортивної ходьби на 10 км вона стала чемпіонкою Європи з результатом 1:12:48 год, а на вдвічі довшій дистанції виграла срібну медаль (2:30:38).

    Іван Панасейко виграв бронзову медаль зі спортивної ходьби у категорії 80+ (1:13:27 год).

    У віковій категорії 85+ виступав лише один учасник – українець Іван Пушкін. Він подолав дистанцію за 1:15:31 і виграв золото.

    Людмила Пушкіна виграла бронзову медаль з напівмарафону у категорії 50+ (1:30:45).

    Василь Карпович, Олександр Вовк і Віктор Недибалюк виграли срібні медалі з естафетного бігу 3х2 км (крос) – 21:44 хв. Ця ж трійка була другою у командних заліках з бігу на 10 км (сума результатів трьох атлетів склала 1:55:29 год) і з напівмарафону (сума результатів – 4:08:39).

    Зазначається, що Недибалюк на півмарафонській дистанції фінішував четвертим.

    чемпіонат Європи Віктор Недибалюк легкоатлетичні змагання легка атлетика українці
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