Український фристайліст виграв фінальний етап кубку Європи

Вихованець рівненського спорту здійнявся на п’єдестал престижного турніру в Італії

Український фристайліст Дмитро Котовський здобув першість на етапі Кубка Європи з лижної акробатики в італійському К'єза-ін-Вальмаленко, набравши у підсумку 105.30 балів. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

20-річний рівненчанин цього року дебютував на зимових Олімпійських іграх в Пекіні та посів 15 місце в індивідуальних змаганнях.

Загалом команда України посіла перше місце в загальному заліку кубків Європи в сезоні 2021-2022.

Нагадаємо, спортсмен із Одеської області Юрій Захарєєв втретє став переможцем молодіжного чемпіонату Європи з боксу. Уродженець села Андріївка Білгород-Дністровського району Одеської області, чемпіон світу Юрій Захарєєв став переможцем боксерського чемпіонату Європи (U-22), який проходив у хорватському місті Порек. За підсумками турніру Юрій був визнаний найкращим боксером.