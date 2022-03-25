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    Український фристайліст виграв фінальний етап кубку Європи

    Фристайліст Дмитро Котовський &ndash; переможець етапу Кубка Європи з лижної акробатики - Український фристайліст виграв фінальний етап кубку Європи
    Фристайліст Дмитро Котовський – переможець етапу Кубка Європи з лижної акробатики
    фото: mms.gov.ua

    Вихованець рівненського спорту здійнявся на п’єдестал престижного турніру в Італії

    Український фристайліст Дмитро Котовський здобув першість на етапі Кубка Європи з лижної акробатики в італійському К'єза-ін-Вальмаленко, набравши у підсумку 105.30 балів. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

    20-річний рівненчанин цього року дебютував на зимових Олімпійських іграх в Пекіні та посів 15 місце в індивідуальних змаганнях.

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    Загалом команда України посіла перше місце в загальному заліку кубків Європи в сезоні 2021-2022.

    Нагадаємо, спортсмен із Одеської області Юрій Захарєєв втретє став переможцем молодіжного чемпіонату Європи з боксу. Уродженець села Андріївка Білгород-Дністровського району Одеської області, чемпіон світу Юрій Захарєєв став переможцем боксерського чемпіонату Європи (U-22), який проходив у хорватському місті Порек. За підсумками турніру Юрій був визнаний найкращим боксером.

    Теги: росія окупанти бокс війна Україна окупація #stoprussia
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    Український фристайліст виграв фінальний етап кубку Європи