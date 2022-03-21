Асоціація футболу допоможе вивезти дітей з Києва у спортивні табори

Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко (другий ліворуч) і міський голова Києва Віталій Кличко домовилися про співпрацю із вивезення дітей зі столиці у спортивні табори на заході України та у Європі

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся із керівництвом Української асоціації футболу

Українська асоціація футболу (УАФ) допоможе Києву із гуманітарною допомогою, яку отримує від колег із Європи та світу. Про це у Facebook написав міський голова столиці Віталій Кличко.

Кличко зустрівся із очільником УАФ Андрієм Павелком та двома його заступниками – Вадим Костюченко та Олексій Михайличенко.

«Українська асоціація футболу створила координаційний центр із гуманітарних питань разом із ФІФА та УЄФА. І сьогодні ми обговорили потреби Києва, які асоціація, що приймає гуманітарні вантажі з Європи, врахує в допомозі столиці», – запевнив мер столиці.

Гуманітарна допомога для футбольної асоціації надходить від колег з Європи та усього світу. Крім того, Україні допомагають гуманітарними вантажами і світові футбольні клуби.

Крім того, Українська асоціація футболу запропонувала Кличку вивезти дітей, яких евакуйовують до столиці із інших українських міст, охоплених війною, у спортивні табори на заході України. Також є варіанти із вивезенням українських дітей до тренувальних таборів європейських футбольних клубів та національних федерацій інших країн.

Нагадаємо, раніше голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микита заявляв, що регіон готовий надати прихисток юним футболістам з усієї України на час війни.

А гравці київського футбольного клубу «Динамо» придбали спецавтомобіль для розвідбатальйону.

Додамо, що усього з початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло уже більше 100 дітей.