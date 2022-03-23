Український боксер став чемпіоном Європи (відео)

За підсумками змагань континентальної першості збірна України здобула 10 медалей

Український боксер Юрій Захарєєв виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи в Хорватії серед спортсменів віком до 22 років. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

«23 березня в Хорватії відбулися фінальні поєдинки чемпіонату Європи з боксу серед спортсменів до 22 років. Чемпіоном Європи у ваговій категорії до 71 кг став українець Юрій Захарєєв. У поєдинку за «золото» наш боксер переміг суперника з Вельсу Гарана Крофта», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше срібні нагороди вибороли Андрій Юхимович (вагова категорія до 48 кг), Максим Власюк (вагова категорія до 60 кг) та Іван Сапун (вагова категорія до 86 кг).

За підсумками змагань континентальної першості збірна України з боксу здобула 10 медалей: 2 «золота», 3 «срібла» та 5 «бронз».

Нагадаємо, вчора «золото» чемпіонату Європи з боксу U-22 виборола українка Кароліна Махно.